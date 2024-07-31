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Алина Гончаренко, редактор ленты новостей

Харрис опережает Трампа по рейтингу в ключевых штатах – Bloomberg

Камала Харрис опережает Дональда Трампа в четырех важных штатах
Фото: Getty Images

Действующий вице-президент США Камала Харрис опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, которые, вероятно, определят исход президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Харрис опережает Трампа в нескольких ключевых штатах

Следовательно, Харрис опередила Трампа в:

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  • Аризоне – 49% против 47%;
  • Мичигане – 53% против 42%;
  • Неваде – 47% против 45%;
  • Висконсине – 49% против 47%.

В то же время оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки в штате Джорджия – по 47%.

Тем временем в Северной Каролине (48% против 46%) и Пенсильвании (50% против 46%) – лидирует Трамп.

В целом Камала Харрис опережает Дональда Трампа на один процентный пункт – за вице-президента США хотят проголосовать 48% респондентов, за экс-президента – 47%.

В свою очередь Джо Байден в таком же опросе в начале июля проигрывал Трампу на 2 процентных пункта (47% против 45%).

Отмечается, что данный опрос проводился в период с 24 по 28 июля. В нем приняли участие почти 5 тысяч американских избирателей из семи штатов. Погрешность составляла 1 процентный пункт.

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Как Харрис изменила взгляды избирателей на голосование

Эти цифры свидетельствуют о том, что Харрис имеет шанс снова собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом. Также вице-президент имеет более четкий путь к победе, чем Байден, который пытался укрепить демократическую базу.

Однако опрос показывает новый энтузиазм в отношении Демократической партии под руководством Харрис. Смена кандидатов, похоже, повысит явку в шатких штатах, где есть свидетельства того, что ее кандидатура активизировала ключевые округа для партии.

Более одной трети избирателей на семи избирательных округах сказали, что теперь, когда соревнование происходит между Трампом и Харрис, они с большей вероятностью проголосуют. А среди темнокожих и латиноамериканских избирателей эти цифры выросли до 49% и 44% соответственно.

Почти две трети темнокожих избирателей сказали, что теперь они с большей или несколько меньшей вероятностью проголосуют в ноябре.

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Источник: Bloomberg
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
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