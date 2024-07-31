Спецназначители ГУР нанесли удар по российской авиабазе в Сирии – СМИ

Украинские спецназовцы ГУР МО нанесли удар по российской авиабазе в Сирии.

Как сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники, это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

ГУР МО нанесли удар по авиабазе РФ в Сирии: что известно

В конце июля спецназначители ГУР совершили спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром армии РФ Кувейрес, расположенный к востоку от Алеппо.

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Отмечается, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы Химик.

Также известно, что спецназначения уничтожили российский комплекс РЭБ, а после ударили дронами по российским объектам на самом аэродроме.

ГУР атаковало российские позиции через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, состоявшейся 24 июля.

Аэродром армии РФ Кувейрес на карте

Аэродром Кувейреса контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

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