Спецназначители ГУР нанесли удар по российской авиабазе в Сирии – СМИ
Украинские спецназовцы ГУР МО нанесли удар по российской авиабазе в Сирии.
Как сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники, это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.
ГУР МО нанесли удар по авиабазе РФ в Сирии: что известно
В конце июля спецназначители ГУР совершили спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром армии РФ Кувейрес, расположенный к востоку от Алеппо.
Отмечается, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы Химик.
Также известно, что спецназначения уничтожили российский комплекс РЭБ, а после ударили дронами по российским объектам на самом аэродроме.
ГУР атаковало российские позиции через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, состоявшейся 24 июля.
Аэродром армии РФ Кувейрес на карте
Аэродром Кувейреса контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.