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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ошибка в эфире: Fox News назвал Киев российским на Пасху

Fox News підписав Київ російським містом 

Американский консервативный телеканал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины в Киеве допустил серьезную ошибку — в эфире город обозначили как российский.

Fox News подписал Киев российским городом

Это можно было увидеть непосредственно во время эфира канала.

Fox News транслировал пасхальные празднования из разных стран мира, среди которых были кадры из Москвы, где показывали главу русской православной церкви вместе с Владимиром Путиным, а также праздничное богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

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Сначала трансляция из Киева была подписана корректно — как происходящая в украинской столице.

Впрочем, впоследствии в эфире появилась надпись “Киев, Россия”, которая продержалась на экране около 20 минут.

Реакция МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что телеканал Fox News должен извиниться за свою ошибку.

— Если это была ошибка, а не умышленное политическое заявление, следует извиниться и провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку, — написал он в соцсети Х.

Напомним, в 2025 году православные и католики отмечают Пасху 20 апреля.

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Фото: Скриншот из видео

Пасха 2025, Київ, США
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