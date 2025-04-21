Трамп назвал условие для освобождения от тарифов: Приезжайте в США и стройте здесь

Президент США Дональд Трамп заверил, что самый легкий путь к отмене американских пошлин — это приехать в Америку и строить здесь.

Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

Трамп предложил самый легкий путь к отмене тарифов

По его словам, с момента объявления новых американских тарифов к нему обратилось много мировых лидеров и руководителей предприятий с просьбой освободить их от пошлин.

Сейчас смотрят

— Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так! Они должны исправить ущерб, нанесенный десятилетиями злоупотреблений, но это будет нелегко. Мы должны восстановить богатство нашей великой страны и создать настоящее взаимодействие. Но для тех, кто хочет самого легкого пути: Приезжайте в Америку и стройте в Америке! — отметил он.

9 апреля Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира, одновремено повысив ставку для Китая до 125%.

А за несколько дней до этого его главный экономический советник Кевин Гассев сказал, что более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после введения новых пошлин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.