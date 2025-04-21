В России к 15 годам приговорили захваченного на Курщине военного ВСУ

В Москве суд приговорил украинского военнослужащего к 15 годам лишения свободы, обвинив его в якобы причастности к вооруженному вторжению на территорию Курской области России.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Главную военную прокуратуру РФ.

В РФ осудили украинского военного

Приговор вынес 2 Западный окружной военный суд. Подсудимым стал водитель 22 механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Еремеев, которого российская сторона приговорила к 15 годам заключения.

Сейчас смотрят

Первые три года украинец должен провести в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.

Украинский военный признан виновным в совершении террористического акта в соответствии с частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отмечается, что 6 сентября 2024 года Еремеев вместе с группой украинских военных якобы пересек границу РФ и проник в Курскую область.

В селе Ветреное он якобы “неоднократно открывал огонь по военнослужащим ВС РФ и гражданскому населению, препятствовал эвакуации и занимался минированием дорог”.

Военного ВСУ задержали 9 сентября, якобы через три дня после указанных событий.

Напомним, 8 апреля этого года в Курской области РФ военный суд осудил семерых украинских пленных военнослужащих.

Им инкриминировали участие в террористических актах. Украинцев приговорили к срокам от 15 до 17 лет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.