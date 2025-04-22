Канонизацию первого святого-миллениала отложили: почему Ватикан принял такое решение

Канонизацию блаженного Карло Акутиса, которая должна была состояться 27 апреля в Ватикане, отложили на неопределенный срок. Об этом говорится в официальном сообщении Святого Престола, распространенном пресс-службой Ватикана после известия о смерти Папы Римского Франциска.

Канонизацию Карло Акутиса отложили — что известно

Евхаристическое богослужение с обрядом канонизации первого святого-милениала планировали на первое воскресенье после Пасхи. Ее также называют Неделей Божьего Милосердия. Церемония должна была стать главным событием Юбилея подростков. Тысячи паломников со всего мира готовились приехать на площадь Святого Петра, чтобы стать свидетелями выдающегося действа.

Однако из-за смерти Вселенского Архиерея Франциска церемонию решили перенести. Новую дату Святой Престол пока не объявил, сообщили в пресс-службе Ватикана.

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Кто такой Карло Акутис

Парень родился в 1991 году в Лондоне, но большую часть жизни провел в Италии. Еще с трехлетнего возраста Карло просил родителей заходить в церковь, помогал бездомным, жертвовал карманные деньги нуждающимся. В школьные годы поддерживал одноклассников, которые переживали развод родителей, и заступался за детей с инвалидностью.

Юноша с увлечением изучал программирование и создавал сайты для католических организаций, стремясь распространять веру в Бога через интернет. Именно поэтому его уже сейчас называют “покровителем цифровой эпохи”.

В 2006 году, в возрасте 15 лет, Карло умер от агрессивной формы лейкемии. Его похоронили в городе Ассизи, как он того и хотел. Сейчас тело подростка хранится в прозрачном гробу в храме Санта Мария Маджоре под восковой маской.

Почему подростка решили канонизировать

Основанием для канонизации стали два чуда, которые официально признала католическая церковь. Первое — это случай с бразильским мальчиком, который выздоровел от редкого заболевания поджелудочной железы после молитвы к Карло и прикосновения к его футболке.

Второе чудо произошло в 2022 году во Флоренции, когда 21-летняя девушка из Коста-Рики Валерия Вальверде попала в аварию на велосипеде, после чего оказалась в критическом состоянии. Ее мать молилась у гроба Акутиса в Ассизи, и состояние девушки неожиданно стабилизировалось — она начала дышать самостоятельно, шевелить руками и разговаривать. Через десять дней ее выписали из реанимации, а ушиб мозга исчез.

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