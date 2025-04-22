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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Орбан в собственном опросе проголосовал против вступления Украины в ЕС

Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан участвовал в основанном им национальном опросе, в котором граждан спрашивают об отношении к вступлению Украины в ЕС. Он отдал голос против.

О своем выборе он сообщил в Facebook.

Орбан проголосовал против Украины в ЕС

Орбан написал, что Брюссель и венгерская оппозиционная партия Тиса поддерживают членство Украины в ЕС. По его словам, это якобы уничтожит венгерскую экономику.

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— Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал, — написал премьер-министр Венгрии.

К своему сообщению Орбан добавил фото бюллетеня с вопросом о членстве Украины в ЕС, на котором стоит отметка против.

Орбан проголосував проти України в ЄС

Фото: Віктор Орбан

Напомним, 19 апреля правительство Венгрии начало рассылать бюллетени для национальных консультаций по присоединению Украины к ЕС. В письме венгров призвали голосовать против, аргументируя это возможными большими убытками для страны, в частности для семей, пенсий и фермеров.

Также в правительстве Орбана утверждали, что ускоренное вступление Украины в ЕС может якобы разрушить венгерскую экономику.

Гражданам предлагали принять участие в голосовании до конца мая.

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Источник: Виктор Орбан

Фото: Виктор Орбан

Європейський Союз, ЕС, Історія України, Віктор Орбан, Венгрия, Украина
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