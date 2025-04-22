Орбан в собственном опросе проголосовал против вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан участвовал в основанном им национальном опросе, в котором граждан спрашивают об отношении к вступлению Украины в ЕС. Он отдал голос против.
О своем выборе он сообщил в Facebook.
Орбан проголосовал против Украины в ЕС
Орбан написал, что Брюссель и венгерская оппозиционная партия Тиса поддерживают членство Украины в ЕС. По его словам, это якобы уничтожит венгерскую экономику.
— Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал, — написал премьер-министр Венгрии.
К своему сообщению Орбан добавил фото бюллетеня с вопросом о членстве Украины в ЕС, на котором стоит отметка против.
Напомним, 19 апреля правительство Венгрии начало рассылать бюллетени для национальных консультаций по присоединению Украины к ЕС. В письме венгров призвали голосовать против, аргументируя это возможными большими убытками для страны, в частности для семей, пенсий и фермеров.
Также в правительстве Орбана утверждали, что ускоренное вступление Украины в ЕС может якобы разрушить венгерскую экономику.
Гражданам предлагали принять участие в голосовании до конца мая.
Источник: Виктор Орбан
Фото: Виктор Орбан