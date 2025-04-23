Рубио не присоединится к переговорам по Украине в Лондоне: кто будет представлять США

В Лондоне на переговорах по прекращению войны в Украине не будет присутствовать государственный секретарь США Марко Рубио. Хотя планировалось, что он присоединится к обсуждениям.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио не поедет на переговоры в Лондон

После разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми Рубио решил перенести свою поездку на ближайшие месяцы.

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В соцсети X (ранее Twitter) он написал, что с нетерпением ждет результатов текущих дискуссий в Лондоне.

Он также поблагодарил Великобританию за прием делегации США, которую возглавляет специальный представитель президента Дональда Трампа — Кит Келлог. Именно он будет представлять американскую сторону на переговорах.

— Наша команда с нетерпением ждет содержательных и хороших технических встреч с украинскими и британскими коллегами. Я с нетерпением жду дальнейших действий после текущих обсуждений в Лондоне и переноса моей поездки в Великобританию на ближайшие месяцы, — написал Рубио.

Агентство Reuters пишет, что пока непонятно, означает ли отсутствие Рубио, что США уменьшили свои ожидания от этих переговоров. Дональд Трамп недавно заявил, что надеется на достижение соглашения между Киевом и Москвой уже на этой неделе.

В то же время Тэмми Брюс объяснила, что решение Рубио не приезжать связано с личным графиком.

— Он один из самых активных, если не самый активный государственный секретарь, который, по моему мнению, у нас был. И это, конечно, влияет на его каждый день. И поэтому, когда есть определенные планы, они условны. И в этом конкретном случае, пока встречи в Лондоне еще происходят, он не будет присутствовать. Но это не утверждение относительно встреч; это заявление о материально-технических проблемах в его графике, — отметила пресс-секретарь.

Она заверила, что переговоры продолжаются, и генерал Келлог полностью уполномочен вести диалог.

По информации корреспондента Financial Times Кристофера Миллера, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах по Украине в Лондоне.

Ранее ожидалось, что Рубио, Уиткофф и Келлог встретятся с представителями Франции, Великобритании и Украины для обсуждения возможного мирного соглашения.

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