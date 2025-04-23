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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В центре Москвы прогремели три взрыва, после которых вспыхнул пожар

горить Москва-Сіті

В российской столице на территории района Москва-Сити прогремели взрывы в среду, 23 апреля.

По данным ряда пропагандистских Telegram-каналов, было слышно по меньшей мере три взрыва.

Взрывы в Москва-Сити 23 апреля

После взрывов на территории Москва-Сити местные жители стали свидетелями сильного пожара. На место выехали пожарные.

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Причины взрывов российские паблики называют разные: от пожара на строительной площадке до поджога и взрыва автомобиля на подземном паркинге.

На видео, которые публикуют в соцсетях московиты, видны клубы черного и густого дыма. О пострадавших или жертвах не сообщается.

Впоследствии в московском МЧС сообщили пропагандистским СМИ, что на подземном паркинге торгового центра Афимолл Сити на территории Москва-Сити взорвался автомобиль. После этого на месте происшествия начался пожар.

Ранее сообщалось о взрывах в специальной экономической зоне Алабуга в Татарстане, где россияне изготавливают Шахеды/Герани и дроны-имитаторы.

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Взрыв, Москва, Пожар, Росія
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