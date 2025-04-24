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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ предложила “большую” уступку в войне с Украиной — Трамп

Россия предложила "уступку" в войне с Украиной — Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия якобы предложила не захватывать всю территорию Украины, рассматривая это как “большую уступку” для достижения мира.

Трамп об “уступке” РФ в войне против Украины

Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили у Трампа о том, какие уступки уже сделала Россия для достижения мира в Украине.

В ответ американский президент заявил, что якобы отказ от захвата всей территории Украины является “достаточно большой уступкой”.

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— “Уступка” России — это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины, — утверждает Трамп.

В то же время президент США заявил, что якобы имеет собственный дедлайн в мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, после этого времени отношение станет другим.

Утром 24 апреля президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной массированный удар России по Киеву, призвав остановиться кремлевского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома требует прекратить полномасштабную войну.

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