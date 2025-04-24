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Сколько украинцев находится в Германии в 2025 году: актуальные данные

скільки українців перебуває у Німеччині
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины большое количество украинских беженцев выехало в Германию.

Сколько украинских беженцев приняла Германия и сколько находится в стране в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Сколько украинцев находится в Германии в 2025 году

Количество украинских беженцев в Германии является достаточно большим. По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на февраль 2025 года в стране находилось около 1,25 млн украинских беженцев. Из них около 63% людей, которые искали убежища в стране, — это женщины и дети.

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Министерство внутренних дел Германии сообщает, что количество людей, ищущих защиты и прибывающих в страну в этом году, не уменьшилось. Это связано с продолжением боевых действий и сложной гуманитарной ситуацией в Украине.

Например, в декабре 2024 года в Германии находилось около 1,23 млн человек, в феврале 2025 года — 1,24 млн, а в январе — 1,25 млн украинских беженцев.

Напоминаем, что разрешение на проживание украинцев в Германии в рамках директивы ЕС продлено до 4 марта 2026 года. Это означает, что беженцы из Украины получают разрешение на пребывание в стране без необходимости подавать заявление о предоставлении убежища. Если они не обеспечивают себе средства к существованию, то получают гуманитарную помощь.

Германия продолжает играть ключевую роль в предоставлении убежища украинцам. К сожалению, количество беженцев в стране продолжает расти. Немецкие власти обеспечивают поддержку людям из Украины через интеграционные программы и социальные услуги, способствуя их лучшей адаптации.

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Європа, Беженцы, Война в Украине, Німеччина, Українці
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