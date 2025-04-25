Агентство ООН сокращает поддержку украинцев, эвакуированных из прифронтовых регионов

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сократит поддержку новоприбывших переселенцев в Украине из-за приостановки финансирования со стороны США и общего сокращения донорской помощи.

Сокращение помощи украинцам — что известно

Как пишет Reuters, приостановлены некоторые программы, которые Агентство ООН по делам беженцев ранее реализовывало при поддержке финансирования США, заявила представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

В частности, прекращается психосоциальная поддержка, необходимая в огромных масштабах, предоставление материалов для срочного строительства жилья и финансовой помощи.

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Как сообщают в издании, больше всего УВКБ ООН пострадало от потери помощи со стороны США, которая составляла 40% финансирования в прошлом году.

В то же время другие западные доноры остановили финансирование из-за того, что изменили приоритеты, тратя больше средств на оборону, говорится в материале.

По информации УВКБ ООН в Украине, профинансировано лишь 25% после призыва о выделении $3,32 млрд на поддержку 8,2 млн человек в Украине.

В издании отмечают, что уже около 9 тыс. вынужденных переселенцев прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах. Там они имели возможность получить одежду, гигиенические наборы, юридическую и психосоциальную поддержку.

Как утверждают в Агентстве ООН по делам беженцев, с августа 2024 года до марта 2025 года более 200 тыс. человек эвакуировали с прифронтовых территорий Украины.

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