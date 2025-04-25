Где расположены Индия и Пакистан на карте мира и что известно о странах

Конфликт между Индией и Пакистаном усиливается. Последний массово перебрасывает войска к границе, где продолжаются перестрелки.

Где именно расположены Пакистан и Индия на карте и что известно об этих странах — читайте на Фактах ICTV.

Где находится Индия и Пакистан на карте мира

Страны находятся на грани военного противостояния. Обострение конфликта произошло после нападения на туристов из Индии и одного гражданина Непала в спорном регионе Кашмир.

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Где расположена Индия на карте мира

Республика Индия — страна, расположенная в Южной Азии. Общая площадь — 3 287 263 км². Она является седьмой по площади страной мира.

На сушу приходится 2 973 193 км², а на водную поверхность — 314 070 км².

Индия со всех сторон окружена водами: с юга — Индийским океаном, с юго-запада — Аравийским морем, а с юго-востока — Бенгальским заливом.

На западе она имеет сухопутную границу с Пакистаном, на севере — с Китаем, Непалом и Бутаном, а на востоке — с Бангладеш и Мьянмой.

Поблизости, в Индийском океане, расположены Шри-Ланка и Мальдивы. Также Андаманские и Никобарские острова, принадлежащие Индии, граничат по морю с Таиландом и Индонезией.

Где расположен Пакистан на карте мира

Пакистан (Исламская Республика Пакистан) — страна на юге Азии, протянувшаяся от Гималаев до Аравийского моря.

Страна занимает площадь 803 940 км² (считается девятой по величине страной в Азии), а включая спорную территорию Азад Кашмир и северные районы Кашмира, Пакистан охватывает 880 254 км².

Пакистан на западе граничит с Ираном, на северо-западе с Афганистаном, на северо-востоке с КНР, а на востоке с Индией.

Где расположен Кашмир на карте мира

Кашмир является спорной территорией, границы которой не закреплены официальными международными соглашениями. Регион продолжает быть источником напряженности и конфликтов, главным образом между Индией и Пакистаном, а также между Индией и Китаем.

Географически Кашмир граничит на севере с Афганистаном, на востоке — с китайскими автономными регионами Синьцзян и Тибет, на юге — с индийскими штатами Пенджаб и Химачал-Прадеш, а на западе — с территориями, контролируемыми Пакистаном.

Сегодня регион фактически разделен на несколько частей:

индийские территории Джамму и Кашмир вместе с Ладакхом, охватывающие площадь 101 387 км² и имеющие население около 10,1 миллиона человек;

подконтрольную Пакистану зону Азад Кашмир с площадью 85 846 км² и населением около 1,3 миллиона человек;

участок площадью 37 555 км², который находится под контролем Китайской Народной Республики и имеет незначительную численность населения.

В целом территория Кашмира занимает 222 236 км².

Отношения между двумя странами, Пакистаном и Индией, пока остаются напряженными.

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