”Фигуральное” завершение войны за сутки: что сказал Трамп об Украине в интервью Time

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в прошлом высказался о завершении войны в Украине за 24 часа “образно, в шутку”. Однако, по его мнению, заключить мирное соглашение между Украиной и РФ все же возможно.

Об этом он сказал в интервью журналу Time.

Завершение войны за 24 часа

По словам Трампа, он говорил это образно, как преувеличение.

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— Ну, я сказал это образно, как преувеличение, чтобы подчеркнуть свое мнение. Очевидно, люди знают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец, — подчеркнул Дональд Трамп.

Он считает, что война в Украине не продлится долго, и добавил: Эта война длится уже три года. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война. У меня бы никогда не было этой войны. Путин никогда бы этого не сделал.

Вступление Украины в НАТО

Дональд Трамп не считает, что Украина сможет стать членом Североатлантического блока. По его словам, война началась, когда украинцы начали говорить о вступлении в НАТО.

— Если бы этот вопрос не подняли, было бы гораздо больше шансов, что она (война) не началась бы, — сказал американский президент.

Вопрос оккупированного Крыма

По словам Трампа, если бы он был президентом, то аннексии Крыма не произошло бы. Он считает, что Крым передал россиянам Барак Обама.

— Крым перешел к россиянам. Его передал им Барак Обама, а не я… Россияне долгое время держали там свои подводные лодки. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке… Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, что президент Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что Украина никогда не признает Крым российской территорией, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства.

Готовность РФ и Украины к миру

Американский президент считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин все же сможет заключить мирное соглашение.

— Мы имели очень хорошие переговоры и мы очень близки к соглашению. Я думаю, что мир возможен. Со мной на посту президента — возможно, очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, то без шансов, — сказал он.

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