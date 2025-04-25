Прибыл без приглашения: посла РФ в Германии освистали на мероприятии, посвященном Второй мировой

Посол России в Германии Сергей Нечаев появился на мероприятии в городе Торгау, которое проходило по случаю 80-летия исторического рукопожатия советских и американских солдат на реке Эльбе 25 апреля 1945 года — хотя приглашения он не получал.

Об инциденте сообщило агентство dpa.

Посол РФ снова пришел без приглашения

В присутствии местных жителей и журналистов Нечаев заявил: Мы должны вспомнить павших солдат, поэтому этот день очень важен для нас.

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Эти слова прозвучали после того, как посол Украины Алексей Макеев заранее призвал организаторов не пускать российского дипломата на событие.

На вопрос, как он относится к тому, что его здесь не ждут, Нечаев ответил: Я этого не чувствую, мне комфортно.

Во время события посол разговаривал с несколькими участниками мероприятия. На его пиджаке была прикреплена черная с оранжевым лента, которую в России трактуют как символ победы во Второй мировой войне.

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер выступил с четким обращением в адрес российского представителя, напомнив о роли РФ в войне против Украины.

— Это Россия начала войну против Украины в нарушение международного права. Не в (2022), а еще в 2014 году. И только Россия, только Россия должна прекратить эту войну, — подчеркнул Кречмер.

Во время его выступления присутствующие несколько раз выражали недовольство, освистывая российского чиновника.

Победа во Второй мировой войне — заслуга не только россиян

Саксонский премьер также вспомнил о жертвах среди советских солдат, подчеркнув, что победа над нацизмом не была только заслугой россиян.

— Среди них (советской армии. — Ред.) было много русских, а также украинцев, белорусов и грузин. Было бы приятнее, уместнее, если бы с нами были представители Украины, Грузии или Беларуси, — добавил он.

Кречмер предположил, что они могли не посетить мероприятие из-за нежелания видеть российского дипломата.

На прошлой неделе Нечаев уже появлялся без приглашения на церемонии на Зееловских высотах. Тогда он прибыл с охраной, белорусским коллегой и собственным венком.

Тем временем в федеральной земле Бранденбург назревает очередной дипломатический скандал.

Посол РФ объявил о планах посетить памятное мероприятие по случаю завершения Второй мировой войны, несмотря на то, что его приглашение было официально отменено.

Руководитель мемориального комплекса Аксель Дреколь предупредил: если Нечаев таки приедет, ему придется иметь дело с полицией.

Фото: Посольство РФ в Германии

Источник : Європейська правда

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