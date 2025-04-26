Что такое конклав и как проходят выборы Папы Римского в Ватикане

В Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, умер Папа Римский Франциск после 12 лет духовного руководства Римско-католической церковью. Ему было 88 лет.

А уже в субботу 26 апреля Папу Римского Франциска похоронили в Риме.

Что будет дальше, как и когда будут выбирать нового Папу – читайте в материале на Фактах ICTV.

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Что такое конклав

Когда Папа Римский умирает или отрекается от престола, начинается один из самых загадочных и торжественных процессов в католической церкви — конклав, во время которого кардиналы выбирают нового понтифика.

Название происходит от латинского cum clave – “под ключом”, ведь кардиналы буквально закрываются от внешнего мира на время голосования.

Конклав созывается преимущественно после смерти Папы. В истории были исключения – например, в 2013 году Бенедикт XVI добровольно покинул Святейший Престол, что стало первым подобным случаем после 1415 года.

Ожидается, что Конклав начнется не раньше, чем через 15 и не позднее чем через 20 дней после смерти Папы, предположительно, он припадет где-то на начало мая.

Когда члены коллегии кардиналов собираются в Риме, они прибывают в Сикстинскую капеллу, чтобы начать процесс принятия решений.

Конклавы продолжаются столько, сколько нужно, чтобы один из кардиналов получил две трети голосов. На протяжении веков избрание Папы занимало от часов, дней, недель до иногда даже лет.

Что происходило после смерти Папы

Смерть Папы подтвердил медик, а официально ее объявил камерленго — кардинал, ответственный за управление имуществом Ватикана.

Он трижды позвал Папу по имени, а не услышав ответа, объявил о его смерти.

После этого прошел своеобразный ритуал:

папские апартаменты заперли;

символически уничтожили кольцо и печать понтифика;

объявили 9-дневный траур;

состоялась церемония прощания.

Церемония отпевания состоялась на площади Святого Петра, а затем тело понтифика увезли в римскую церковь Санта-Мария Маджоре.

В дальнейшем в течение периода траура ежедневно будет проводиться месса в память о Франциске.

Кто выбирает нового Папу и кто может им стать

Голосовать вправе только кардиналы до 80 лет.

В настоящее время это 138 человек из более чем 252 всего состава Коллегии кардиналов. Право выбирать Папу они получили еще в 1059 году.

Хотя формально Папой может быть любой крещеный католик-мужчина, в последние века понтификами становятся именно кардиналы. В последний раз не-кардинал стал Папой еще в 1378 году.

Кардиналы находятся в абсолютной изоляции — без доступа к телефонам, газетам, телевидению или интернету. Это делается во избежание какого-либо внешнего давления или воздействия.

Как проходит конклав и сколько может длиться

Конклав проходит в Сикстинской капелле:

кардиналы заполняют бумажные бюллетени;

выбирают девять кардиналов для контроля, проверки и помощи;

каждый голос подсчитывается, провозглашается и проверяется.

Если есть победитель, его имя объявляют, и он принимает решение, готов ли стать Папой.

Выборы нового Папы могут занять несколько месяцев и даже лет. Так, в 1268 году конклав длился более 2 лет (33 месяца).

Самый короткий конклав состоялся в 1503 году, он длился всего несколько часов.

Как объявляют нового Папу

После каждого голосования бюллетени сжигают:

черный дым – избрание не состоялось;

– избрание не состоялось; белый дым – новый Папа избран.

После того как поднимается белый дым, новый Папа обычно появляется в течение часа на балконе с видом на площадь Святого Петра.

Старший кардинал, участвующий в конклаве, объявит решение словами Habemus Papam, латынью: У нас есть Папа.

Затем он представит нового Папу под выбранным им папским именем, которое может быть или не быть его начальным именем.

К примеру, Папа Франциск родился под именем Хорхе Марио Бергольо, но для своего папства он выбрал другое имя в честь святого Франциска Ассизского.

Отметим, что за всю историю из 266 пап 217 были итальянцами, 16 французами и только один англичанин — Адриан IV в 1154 году.

Источник : BBC

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