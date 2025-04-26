В США есть законопроект с дополнительными тарифами для стран, покупающих нефть, газ и уран РФ — Грэм

У США уже есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами для введения дополнительных санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм от Республиканской партии, комментируя сообщение американского президента Дональда Трампа о возможности применения новых санкций против РФ.

Грэм о законопроекте о санкциях против РФ

— Что касается дополнительных санкций против путинской России, то есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который наложит дополнительные тарифы на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран или другие продукты, — заявил Грэм.

По его словам, американский Сенат готов двигаться в этом направлении и достичь такого шага подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет на путь справедливого и длительного мира.

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Грэм отметил, что очень ценит усилия Трампа и его команды, которые стремятся справедливым образом положить конец войне России против Украины, вызванной варварским вторжением диктатора Владимира Путина.

После разговора в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп предположил, что Путин не хочет останавливать войну.

По мнению американского президента, российский диктатор играет с ним, поэтому необходимо бороться иначе, например, через санкции против России.

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