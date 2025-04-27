Администрация Трампа изучает возможности для возобновления диалога с КНДР — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа вела непубличные консультации с экспертами относительно возможных путей возобновления диалога с Северной Кореей.

Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на слова одного высокопоставленного американского чиновника и еще трех источников, знакомых с ходом обсуждений.

КНДР активно развивает ядерные технологии

По данным издания, сейчас вопрос КНДР занимает не первоочередное место среди приоритетов президента Трампа.

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Однако Пхеньян достиг значительных успехов в развитии ядерных технологий со времени последней встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

— Многое изменилось за последние четыре года. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, включая привлечение, — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Axios отмечает, что в обсуждениях по Северной Корее участвуют представители Государственного департамента США и Совета национальной безопасности, которые привлекают внешних экспертов к круглым столам.

По данным издания, на прошлой неделе посол Швеции в Северной Корее, который представляет интересы США в Пхеньяне, прибыл в Вашингтон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами.

Один из источников, знакомый с деталями визита, рассказал, что основной темой консультаций было изучение настроений в столице США относительно возможного взаимодействия с Северной Кореей.

В комментарии для Axios бывший американский чиновник пояснил, что ранее переговоры США с КНДР были сосредоточены на вопросе денуклеаризации. Однако сейчас Ким Чен Ын вряд ли будет серьезно рассматривать такую перспективу.

Если же разговор перейдет к теме контроля над вооружениями и потенциального признания Северной Кореи ядерной державой, дискуссии “затянутся на целый день”, добавил он.

Собеседник также отметил, что такое развитие событий могло бы вызвать беспокойство в Южной Корее и Японии, которые, вероятно, также захотят создать собственное ядерное оружие.

Напомним, в апреле Дональд Трамп подтвердил свое намерение связаться с Ким Чен Ыном. Он охарактеризовал северокорейцев как “великую ядерную нацию”, а Ким Чен Ына назвал “очень умным парнем”.

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