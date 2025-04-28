Блэкаут в Европе: Испания, Португалия и часть Франции обесточены

В понедельник, 28 апреля, произошло отключение электроэнергии в Испании и Португалии, а также в некоторых районах Франции и Италии. Миллионы людей остались без света. Это также повлияло на общественный транспорт, светофоры, больницы и торговые заведения.

Об этом пишет Politico.

Масштабное отключение электроэнергии

Масштабное обесточивание началось утром, охватив значительные территории Пиренейского полуострова. Сбои почувствовали жители Мадрида и Лиссабона.

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Директор испанского оператора системы передачи электроэнергии Red Eléctrica Эдуардо Прието сообщил, что причиной отключения стало “очень сильное колебание в электрической сети”, что привело к отключению энергосистемы Испании от европейской энергосети.

Прието не сказал, что именно вызвало скачок напряжения и могло ли это быть следствием кибератак.

Он сообщил, что полное восстановление подачи электроэнергии в Испании произойдет не ранее чем через 6-10 часов.

— Испания и Португалия имеют высокоинтегрированную энергетическую сеть, которая работает как энергетический остров и связана с остальной Европой через небольшое количество трансграничных соединений с Францией, — пишет Politico.

Оператор E-Redes заявил, что отключение электроэнергии в Португалии произошло из-за “проблемы в европейской электросети”, а собранные данные указывают на дисбаланс напряжения, который вызвал сбои.

Из-за того, что Португалия и Испания подверглись блэкауту, прекратили работать светофоры и метро, люди застряли в лифтах, а магазины начали продавать товары только за наличные.

На теннисном турнире Madrid Open матчи приостановили, а тысячи болельщиков остались в темноте.

Отмечается, что из-за отключения света больницы работали на генераторах, а персоналу пришлось экономить энергию.

Испанцев попросили не звонить в экстренные службы, чтобы узнать причину массового отключения света, из-за переполненных линий.

На улицах Барселоны одни радовались, что их отправили домой раньше, а другие пытались скрыть волнение шутками на фоне хаоса и отсутствия доступа к информации.

Источник : Politico

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