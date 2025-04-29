Конгрессмен-демократ внес предложение об импичменте Трампа

28 апреля конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что подал в Палату представителей Конгресса статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом Шри Танедар написал в соцсети Х.

Предложение импичмента Дональда Трампа

По его словам, Дональд Трамп ставит под угрозу американскую демократию.

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— Я представил статьи об импичменте президенту Трампу. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию, — говорится в заметке Танедара.

Танедар заявил, что вносит семь статей по импичменту Трампа за различные его действия, в частности из-за депортации Килмара Абрего Гарсиа, человека, которого ошибочно отправили в Сальвадор, и сокращения Департаментом эффективности правительства (DOGE) средств без одобрения Конгресса.

I have introduced articles of impeachment against President Trump. When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.” He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC — Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025

Как отмечает издание The Hill, статьи об импичменте Трампа вряд ли пройдут в Палате представителей, где для одобрения нужна поддержка республиканцев.

Однако внесение статей об импичменте говорит, насколько демократы недовольны политикой Трампа по ряду вопросов.

— Дональд Трамп уже нанес реальный ущерб нашей демократии, но игнорирование единогласного решения Верховного Суда 9:0 должно стать последней каплей. Пришло время объявить импичмент Дональду Трампу, — сказал Танедар, имея в виду решение по делу Абрего Гарсия.

Танедар отметил, что среди действий Трампа, которые заслуживают импичмента, — его резкая политика в отношении таможенных тарифов на импорт, что влияет на мировые рынки, его отношение к журналистам и Первой поправке, его взяточничество и коррупция в системе правосудия, а также получение им персональных данных американцев.

— Статья седьмая — тираническое превышение полномочий. Он пытается сконцентрировать неограниченную власть и размыть конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто неправомерное поведение. Это нарушение, влекущее за собой импичмент, — подчеркнул Танедар.

6 апреля сообщалось, что демократ от Техаса Эл Грин представит статьи об импичменте президенту Дональду Трампу в течение следующих 30 дней.

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