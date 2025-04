Конгрессмен-демократ внес предложение об импичменте Трампа

28 апреля конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что подал в Палату представителей Конгресса статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом Шри Танедар написал в соцсети Х.

По его словам, Дональд Трамп ставит под угрозу американскую демократию.

— Я представил статьи об импичменте президенту Трампу. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию, — говорится в заметке Танедара.

Танедар заявил, что вносит семь статей по импичменту Трампа за различные его действия, в частности из-за депортации Килмара Абрего Гарсиа, человека, которого ошибочно отправили в Сальвадор, и сокращения Департаментом эффективности правительства (DOGE) средств без одобрения Конгресса.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.

When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”

He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC

— Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025