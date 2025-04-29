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Конгрессмен-демократ внес предложение об импичменте Трампа

трамп
Фото: Getty Images

28 апреля конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что подал в Палату представителей Конгресса статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом Шри Танедар написал в соцсети Х.

Предложение импичмента Дональда Трампа

По его словам, Дональд Трамп ставит под угрозу американскую демократию.

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— Я представил статьи об импичменте президенту Трампу. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию, — говорится в заметке Танедара.

Танедар заявил, что вносит семь статей по импичменту Трампа за различные его действия, в частности из-за депортации Килмара Абрего Гарсиа, человека, которого ошибочно отправили в Сальвадор, и сокращения Департаментом эффективности правительства (DOGE) средств без одобрения Конгресса.

Как отмечает издание The Hill, статьи об импичменте Трампа вряд ли пройдут в Палате представителей, где для одобрения нужна поддержка республиканцев.

Однако внесение статей об импичменте говорит, насколько демократы недовольны политикой Трампа по ряду вопросов.

— Дональд Трамп уже нанес реальный ущерб нашей демократии, но игнорирование единогласного решения Верховного Суда 9:0 должно стать последней каплей. Пришло время объявить импичмент Дональду Трампу, — сказал Танедар, имея в виду решение по делу Абрего Гарсия.

Танедар отметил, что среди действий Трампа, которые заслуживают импичмента, — его резкая политика в отношении таможенных тарифов на импорт, что влияет на мировые рынки, его отношение к журналистам и Первой поправке, его взяточничество и коррупция в системе правосудия, а также получение им персональных данных американцев.

— Статья седьмая — тираническое превышение полномочий. Он пытается сконцентрировать неограниченную власть и размыть конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто неправомерное поведение. Это нарушение, влекущее за собой импичмент, — подчеркнул Танедар.

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6 апреля сообщалось, что демократ от Техаса Эл Грин представит статьи об импичменте президенту Дональду Трампу в течение следующих 30 дней.

Импичмент, Дональд Трамп, США
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