Не вторгаемся к соседям и не наказываем их: Фон дер Ляйен критикует Трампа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала американского президента Дональда Трампа из-за введенных им пошлин.
Об этом пишет Politico.
ЕС и мир пострадают из-за тарифной политики США
В Валенсии на съезде Европейской народной партии президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и весь мир пострадают в результате “непредсказуемой тарифной политики администрации США”, пошлины которой являются “самыми высокими за последнее столетие”.
— Миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства подорожают, транспорт будет стоить больше, инфляция возрастет, — сказала она.
Фон дер Ляйен не назвала имени американского президента, однако ее критика была направлена на “сильных лидеров” мира.
— Мы не вторгаемся к своим соседям и не наказываем их, — подчеркнула глава Еврокомиссии.
Что известно о пошлинах Трампа для ЕС
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о новых пошлинах: 20% для товаров из ЕС, 10% — для большинства других стран, а также дополнительные 25% на сталь, алюминий и автомобили. Из-за этого начали падать финансовые рынки.
В ответ на введенные Трампом пошлины ЕС заявил о введении торговых мер против Соединенных Штатов на общую сумму около €21 млрд.
Президент США приостановил часть пошлин на 90 дней.
22 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за введенных президентом США пошлин страны стремятся налаживать сотрудничество с надежными торговыми партнерами в Европе.
29 апреля министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Евросоюзу нужно сначала решить некоторые “внутренние вопросы” перед тем, как начать торговые переговоры с США.