Не вторгаемся к соседям и не наказываем их: Фон дер Ляйен критикует Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала американского президента Дональда Трампа из-за введенных им пошлин.

Об этом пишет Politico.

ЕС и мир пострадают из-за тарифной политики США

В Валенсии на съезде Европейской народной партии президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и весь мир пострадают в результате “непредсказуемой тарифной политики администрации США”, пошлины которой являются “самыми высокими за последнее столетие”.

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— Миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства подорожают, транспорт будет стоить больше, инфляция возрастет, — сказала она.

Фон дер Ляйен не назвала имени американского президента, однако ее критика была направлена на “сильных лидеров” мира.

— Мы не вторгаемся к своим соседям и не наказываем их, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Что известно о пошлинах Трампа для ЕС

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о новых пошлинах: 20% для товаров из ЕС, 10% — для большинства других стран, а также дополнительные 25% на сталь, алюминий и автомобили. Из-за этого начали падать финансовые рынки.

В ответ на введенные Трампом пошлины ЕС заявил о введении торговых мер против Соединенных Штатов на общую сумму около €21 млрд.

Президент США приостановил часть пошлин на 90 дней.

22 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за введенных президентом США пошлин страны стремятся налаживать сотрудничество с надежными торговыми партнерами в Европе.

29 апреля министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Евросоюзу нужно сначала решить некоторые “внутренние вопросы” перед тем, как начать торговые переговоры с США.

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