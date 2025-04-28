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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Европе побаиваются, что Трамп готовится выйти из переговоров по миру в Украине — FT

трамп
Фото: Getty Images

Европейские и украинские чиновники выражают опасения, что президент США Дональд Трамп может объявить о выходе из мирных переговоров, используя в качестве повода даже незначительный прогресс.

Ищет ли Трамп повод выйти из переговоров о мире

Как сообщает Financial Times со ссылкой четырех собеседников, в Европе и Украине есть убеждение, что Трамп готов ухватиться за любой незначительный прорыв в переговорах о мире на этой неделе, когда исполнятся 100 дней его второго президентства.

По словам одного из европейских чиновников, Трамп якобы создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти, а также оставить решение проблемы Украине и странам Европы.

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По мнению источника, нежелание российского диктатора Владимира Путина согласиться на ключевые требования США и Украины, среди которых является сохранение боеспособных ВСУ после завершения войны и ее сложность, заставили Трампа переоценить приверженность мирному соглашению.

В издании отметили, что собеседники считают, что предложенный администрацией США мирный план возник из-за стремления осуществить его в поставленные временные рамки Трампа.

Как рассказал один из источников, есть люди, которые считают, что россияне могут согласиться на американский план, но нет ничего, что могло бы обеспечить реализацию такого предложения.

В то же время собеседники из Украины якобы утверждают, что опасаются, что президент США выйдет из мирных переговоров.

В издании отметили, что в результате этого Украина непублично увеличила внутреннее производство вооружения и активизировала переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи.

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Война в Украине, Дональд Трамп, переговори, США, Украина-США
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