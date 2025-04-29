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Ирина Гамалий, редактор сайта

Фон дер Ляйен призвала ученых из США переехали в ЕС на фоне атак Трампа на вузы

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к ученым и исследователям из разных стран с призывом выбрать Европу как место для жизни и работы.

Это заявление стало ответом на намерения администрации президента США Дональда Трампа сократить федеральное финансирование для таких ведущих американских вузов, как Гарвард, пишет Reuters.

Свобода науки — фундаментальная ценность

Во вторник, 29 апреля, во время конгресса Европейской народной партии в Валенсии фон дер Ляйен призвала научное сообщество к открытому диалогу и отметила, что Европа поддерживает свободную академическую дискуссию.

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— Мы считаем свободу науки и исследований фундаментальной ценностью. Это не только наше базовое убеждение — именно так возникают совершенство и инновации, — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что страны Европы открыты для талантливых ученых со всего мира.

— И именно поэтому мы предложим инициативы, которые помогут им “выбрать Европу”. Мы хотим, чтобы ученые и исследователи со всего мира сделали Европу своим домом — и снова сделали ее домом инноваций, — сказала она.

Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне атак со стороны администрации Трампа на ряд американских университетов и сообщения об уменьшении их финансирования.

Среди главных объектов критики — Гарвардский университет. Президент США считает, что из-за отказа вуза допустить внешний политический контроль, его следует лишить государственных контрактов на исследования.

Ученые вузов США ищут работу в ЕС

Из-за сокращения в научной сфере сотни ученых, в частности из ведущих американских учреждений, рассматривают возможность переезда в Европу.

Некоторые страны ЕС уже внедряют программы для привлечения таких специалистов.

В частности, 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон обратился к иностранным исследователям, призывая их работать во Франции. Он объявил о запуске новой программы финансовой поддержки для ученых.

Гарвардский университет подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, заявив, что правительственные действия нарушают конституционные права заведения.

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