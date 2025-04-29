Фон дер Ляйен призвала ученых из США переехали в ЕС на фоне атак Трампа на вузы
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к ученым и исследователям из разных стран с призывом выбрать Европу как место для жизни и работы.
Это заявление стало ответом на намерения администрации президента США Дональда Трампа сократить федеральное финансирование для таких ведущих американских вузов, как Гарвард, пишет Reuters.
Свобода науки — фундаментальная ценность
Во вторник, 29 апреля, во время конгресса Европейской народной партии в Валенсии фон дер Ляйен призвала научное сообщество к открытому диалогу и отметила, что Европа поддерживает свободную академическую дискуссию.
— Мы считаем свободу науки и исследований фундаментальной ценностью. Это не только наше базовое убеждение — именно так возникают совершенство и инновации, — подчеркнула она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что страны Европы открыты для талантливых ученых со всего мира.
— И именно поэтому мы предложим инициативы, которые помогут им “выбрать Европу”. Мы хотим, чтобы ученые и исследователи со всего мира сделали Европу своим домом — и снова сделали ее домом инноваций, — сказала она.
Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне атак со стороны администрации Трампа на ряд американских университетов и сообщения об уменьшении их финансирования.
Среди главных объектов критики — Гарвардский университет. Президент США считает, что из-за отказа вуза допустить внешний политический контроль, его следует лишить государственных контрактов на исследования.
Ученые вузов США ищут работу в ЕС
Из-за сокращения в научной сфере сотни ученых, в частности из ведущих американских учреждений, рассматривают возможность переезда в Европу.
Некоторые страны ЕС уже внедряют программы для привлечения таких специалистов.
В частности, 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон обратился к иностранным исследователям, призывая их работать во Франции. Он объявил о запуске новой программы финансовой поддержки для ученых.
Гарвардский университет подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, заявив, что правительственные действия нарушают конституционные права заведения.