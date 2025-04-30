”Самые успешные в истории”: Трамп назвал главные достижения за 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп провел митинг вблизи Детройта, штат Мичиган, во вторник вечером, чтобы отметить первые 100 дней своего второго срока.

100 дней Трампа

Во время выступления, длившегося полтора часа, он назвал этот период “самыми успешными первыми 100 днями любой администрации”, уделив основное внимание иммиграционной политике, тарифам и критике судебной системы.

— Сегодня мы собрались здесь, в самом сердце нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней правления любой администрации в истории нашей страны, и это по мнению многих, многих людей, — заявил Трамп во время речи в Общественном колледже Макомб в городе Уоррен.

— Это лучшее, как говорят, 100-дневное начало правления любого президента в истории, и все это говорят. Мы только начали. Вы еще ничего такого не видели, — добавил он.

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Выступление состоялось в центре автомобильной промышленности США, что подчеркивает стремление администрации вернуть производство в страну.

Трамп в очередной раз выступил в защиту своей тарифной политики, несмотря на предостережения экономистов о потенциальном росте цен. В день выступления он подписал указ, предусматривающий частичное смягчение 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей.

Учитывая снижение рейтинга поддержки, президент уделил много внимания иммиграционной тематике — одному из его самых сильных пунктов в социологических опросах. Он заявил о кардинальных изменениях в охране границы.

— Никогда ни в чем не было такой разницы, как между границей сегодня и границей, которая была всего шесть месяцев назад, поэтому я хочу поздравить Америку, пришло время, — сказал он.

В то же время Трамп выразил недовольство действиями судов, которые, по его словам, мешают реализации жестких мер по нелегальной иммиграции.

— Мы пытались повысить его, мы пытались повысить его, но суды нам мешают, можете ли вы поверить? — возмутился он. — Знаете, я выиграл, думаю, на основании того, что главным вопросом был вопрос нелегальной иммиграции, границы… Я думаю, что это было вопросом номер один, а теперь суды пытаются сказать, что, знаете, это не имеет значения. Я не думаю, что это будет разрешено.

Он добавил, что надеется на поддержку Верховного суда.

Говоря о международной торговле, Трамп отметил, что лидеры со всего мира едут в Вашингтон, чтобы договариваться о тарифах.

— Теперь нас уважают во всем мире. Они приезжают со всего мира, чтобы увидеть вашего президента. Они приезжают из Индии, они приезжают из Франции, они приезжают из Испании. Да, они приезжают и из Китая. Они хотят заключить соглашение. И вы знаете, мы заключим соглашения, но нам это не нужно, — сказал президент США.

Президент также коснулся экономических вопросов, отметив замедление инфляции, однако резко раскритиковал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, отметив, что тот “не очень хорошо выполняет свою работу”.

Это связано с нежеланием ФРС снижать процентные ставки, что, по мнению Трампа, могло бы стимулировать экономику, несмотря на риск роста инфляции.

В вопросе государственного управления Трамп упомянул о сокращении правительственных расходов, в частности из-за ограничения деятельности Агентства США по международному развитию, и раскритиковал удаленную работу госслужащих

— Они не работали дома. Кто, черт возьми, будет работать дома? Как ты работаешь дома? — подчеркнул он.

На сцену он вызвал нескольких своих помощников, в том числе специального помощника президента Марго Мартин. Под аплодисменты толпы она спросила: “Кто-то хочет баллотирования Трампа 2028?”.

Это прозвучало на фоне того, что в интернет-магазине кампании уже появились товары с надписью “Трамп 2028”, хотя Конституция США разрешает президенту только два срока.

Коснувшись социальной политики, Трамп выступил против инициатив по разнообразию, равенству и инклюзии.

— Я положил конец всем беззаконным так называемым быкам о разнообразии, равенстве и инклюзии во всем федеральном правительстве и частном секторе. И я сделал официальной политику правительства Соединенных Штатов, что существует только два пола: мужской и женский. Я запретил мужчинам соревноваться в женских видах спорта, — отметил он.

В конце речи Трамп заверил, что его администрация продолжит поддержку ключевых социальных программ.

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