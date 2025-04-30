Ночная атака дронов на российский Муром: под прицелом, вероятно, был оборонный завод

В ночь на 30 апреля дроны атаковали город Муром во Владимирской области России. Удар, вероятно, был нанесен по Муромскому приборостроительному заводу, который занимается изготовлением пороха.

Об атаке дронов сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Дроны атаковали город Муром

Губернатор сообщил, что в результате атаки дрона на складе вспыхнул пожар. Площадь возгорания — 720 кв. м. При этом он не уточнил, на каком именно предприятии это произошло.

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По словам Авдеева, в городе зафиксировали удары нескольких беспилотников, но они якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В то же время местные жители сообщают, что БпЛА атаковали именно Муромский приборостроительный завод, который называют пороховым.

Атака на завод попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Astra. На записи с камер видеонаблюдений виден взрыв, произошедший в 03:11 по местному времени.

По информации источников Astra, после ночной атаки дронов на Муромский приборостроительный завод сгорели проходная и один из складов продукции.

Местные жители отмечают, что движение в районе завода перекрыто — к проходной не пускают ни со стороны железной дороги, ни с улицы Ленинградской.

Между тем российское оборонное ведомство заявило о якобы сбивании 34 дронов, которые будто были запущены со стороны Украины.

Что известно о Муромском приборостроительном заводе

Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ производит пиротехнику, капсюли-детонаторы, средства пожаротушения и инициирования боеприпасов для российских силовых структур.

Завод также изготавливает устройства для спасательной техники на суше, воде, в воздухе и космосе, а среди его заказчиков — Минобороны, МВД, ФСБ, Роскосмос и Росатом.

В 2020 году руководитель АО МПЗ заявил изданию Владимирские ведомости, что муромский завод является крупнейшим производителем капсюлей-воспламенителей в России.

В марте 2023 года, из-за войны России против Украины, завод попал под украинские санкции, поскольку его деятельность признали важной для поддержки агрессии.

А 23 июня того же года предприятие также внесли в санкционный список ЕС за материальную поддержку российской власти, которая причастна к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации в Украине.

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