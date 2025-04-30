РФ должна ответить за совершенные зверства — в ЕС отреагировали на расследование смерти Рощиной

В Европейской комиссии отметили, что новые подробности о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, являются очередным подтверждением «подлой жестокости» со стороны России в отношении граждан Украины.

РФ демонстрирует “подлую жестокость” в отношении украинцев

— Россия не теряет ни одной возможности продемонстрировать свою подлую жестокость в отношении украинцев, убивая и пытая, как это произошло с Викторией Рощиной — храброй украинской журналисткой, которую не только жестоко убили, но и пытали перед этим, — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Гиппер.

Это, по ее словам, демонстрирует, насколько украинцам опасно жить под российской оккупацией.

— Ее мужество всегда будут помнить, и мы должны сделать все возможное, чтобы они (Россия — ред.) понесли ответственность за все совершенные военные преступления и зверства, — подчеркнула представительница Еврокомиссии.

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Расследование Viktoriia Project

29 апреля были обнародованы результаты расследования проекта Viktoriia Project, посвященного гибели Рощиной, которая сотрудничала со многими СМИ.

В отчете указано, что тело, которое, по выводам экспертов, принадлежит журналистке, имеет многочисленные признаки пыток, а также следы вскрытия.

Следователи, участвующие в деле, подтвердили команде Viktoriia Project, что тело было возвращено в Украину с признаками вскрытия, выполненного в России.

Источники в силовых структурах сообщили, что некоторые внутренние органы отсутствовали. Среди них — головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи.

Международный судебно-медицинский эксперт, с которым связывались журналисты, предполагает, что удаление этих органов может быть попыткой скрыть факт смерти от удушения.

Исчезновение Виктории Рощиной

Викторию Рощину впервые задержали российские военные в городе Бердянск в марте 2022 года, когда она освещала жизнь под оккупацией для украинских СМИ.

После задержания журналистку заставили записать видеообращение, в котором она заявила, что не имеет претензий к российским военным, и впоследствии отпустили. Она вернулась на территорию, подконтрольную Украине.

В июле 2023 года Рощина отправилась на территории, которые находятся под российской оккупацией. Последний раз она вышла на связь с родными 3 августа того же года.

Ее отец сообщил, что 27 июля она уехала из Украины в Польшу с целью добраться на восток Украины через территорию РФ.

Позже Владимир Рощин заявил, что украинская Служба безопасности сообщила семье о том, что Виктория попала в плен к российским силам.

Фото: Мартин Гаррис

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