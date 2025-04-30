Союзники Пакистана: кто поставляет оружие в регион

На фоне последних событий обостряются отношения между Индией и Пакистаном. Сейчас оба государства наращивают арсеналы оружия. Пакистан усиливает сотрудничество с Китаем в сфере вооружения.

Пакистан входит в пятерку ведущих импортеров вооружений в мире, уступая по объемам только Индии, Саудовской Аравии, Катару и Украине. Всего на эти пять стран пришлось 35% от всего мирового импорта оружия в период 2019-2023 годов.

Факты ICTV узнавали, какие страны союзники Пакистана и какую помощь оказывают.

Сейчас смотрят

С какими странами у Пакистана есть союзники

Согласно ежегодному отчету SIPRI, в период с 2019 по 2023 год Китай осуществил экспорт вооружений в около 40 стран. При этом более 60% этого экспорта (а именно 61%) было направлено только к одному покупателю — Пакистану, что свидетельствует о крайне неравномерном распределении поставок.

В документе отмечается, что Пакистан все больше полагается на Китай в вопросе поставок военной техники. Если между 2009-2013 годами доля Китая в импорте оружия Пакистаном составляла 51%, то уже в 2014-2018 годах она выросла до 69%, а в последний период (2019-2023) достигла рекордных 82%. Такой рост указывает на переориентацию Пакистана в сфере закупок, где Китай играет ключевую роль.

В отчете отмечено, что напряженные отношения Индии с Пакистаном и Китаем являются одним из главных факторов, влияющих на решение о закупках оружия. Обострение региональной ситуации подталкивает Индию к укреплению своих оборонных возможностей, а Пакистан, в ответ, стремится уравновесить ситуацию, укрепляя военное партнерство с Китаем.

Авторы отчета SIPRI предупреждают, что такая динамика может привести к новой гонке вооружений в Южной Азии. Усиление военного присутствия Китая как ключевого поставщика оружия в регионе, в условиях роста конфликтного потенциала между Пакистаном и Индией, создает риски для стабильности всего региона.

У кого покупает оружие Пакистан

Пакистан в период с 2019 по 2023 годы занял пятое место среди крупнейших импортеров оружия в мире, на его долю приходилось 4.3% мирового импорта. Стоит отметить значительный рост объемов импорта оружия Пакистаном на 48% по сравнению с предыдущим периодом 2014-2018 годов, когда его доля составляла 2.9%.

Основным поставщиком оружия для Пакистана является Китай, который обеспечил 82% от общего объема импорта в указанный период. Вторым по величине поставщиком являются США с долей 14%, а третье место занимает Турция, на которую приходится 4.0% импорта оружия в Пакистан.

Среди стран союзников Пакистана стоит выделить Турцию, ведь за последние годы сотрудничество между странами значительно усилилось. Турция активно поддерживает позицию Пакистана по Кашмиру.

Обе страны активно работают в военной отрасли, в частности в производстве и закупке оружия. Пакистан стал первым покупателем военных кораблей по программе MILGEM Турции. Также ведутся переговоры о совместной разработке истребителей пятого поколения. Кроме того, Турция поставляет Пакистану беспилотники, такие как Bayraktar TB2, Akıncı и Anka.

Пакистан и США

В последние годы отношения стали более напряженными, в частности после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, когда Пакистан был разочарован реакцией США на ситуацию в стране. США также критиковали Пакистан за поддержку талибов, что усугубляет сложность отношений.

США оказывают давление на Пакистан из-за его ядерной программы, поскольку страна является одним из государств, обладающих ядерным оружием. США выражают обеспокоенность по поводу безопасности пакистанских ядерных арсеналов и возможности их попадания в террористические группировки. Однако Пакистан считает ядерное оружие важным элементом национальной безопасности, особенно в условиях потенциальной угрозы со стороны Индии.

Джерело: Звіт SIPRI

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.