США заявили о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной

Соединенные Штаты Америки готовы к подписанию соглашения о полезных ископаемых с Украиной, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Соглашение об ископаемых между Украиной и США

Как пишет BBC, обе стороны решили внести некоторые изменения в последнюю минуту в соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США прошлой ночью. В то же время он не уточнил, о каких изменениях идет речь.

— Наша сторона готова подписать сегодня днем, если они это сделают, — сказал Бессент.

По словам министра финансов США, это то самое соглашение, о котором обе стороны договорились на выходных. По его словам, ничего не было изъято.

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Американское присутствие на местах разработки украинских полезных ископаемых гарантирует, что рядом не будет “плохих игроков”, заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, Европа не сделала достаточного вклада в оборону Украины.

— Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные элементы. У них их много. Мы заключили соглашение, поэтому можем начать копать и делать то, что имеем. Это также хорошо для них. Вскоре они выполнят условия соглашения. Мы еще не увидели его результатов. Подозреваю, что увидим, — сказал Трамп.

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