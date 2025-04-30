ВВП США неожиданно снизился впервые за 3 года — причина

Реальный внутренний валовой продукт США за первый квартал 2025 года уменьшился на 0,3% в годовом исчислении с учетом сезонных факторов и инфляции.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в предварительном отчете Бюро экономического анализа США.

Почему снизился ВВП США

Как отмечают в издании, за предыдущие три месяца (четвертый квартал 2024 года) ВВП США показал рост на 2,4%. Последнее квартальное падение ВВП в США было в 2022 году.

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В издании утверждают, что это тревожный сигнал для администрации американского президента Дональда Трампа в начале его второго президентского срока, особенно в контексте потенциально затратной торговой войны.

По мнению аналитиков, главной причиной такого изменения стал значительный рост импорта, что связано с попытками компаний и потребителей закупить товары до введения новых тарифов США в начале апреля.

Это негативное влияние могло бы быть еще большим, но его частично компенсировали инвестиции, экспорт и потребительские расходы.

По данным издания, показатель потребительских расходов был худшим за полтора года. Отмечается, что сюда приходится две трети ВВП — в первом квартале потребительские расходы увеличились лишь на 1,8%.

Единственный положительный показатель, указывающийся в отчете Бюро экономического анализа США, касается расходов бизнеса на оборудование, которые показали наибольшую скорость роста за последние пять лет.

В то же время инвестиции бизнеса в оборудование росли на 22,5% в годовом исчислении. Кроме резкого роста поставок коммерческих самолетов через несколько месяцев после окончания забастовки работников Boeing, также увеличилось производство оборудования для обработки информации и компьютеров.

Экономисты убеждены, что тарифы влияют на капитальные затраты, а корпорации признали во время текущего сезона отчетности, что путь для потребителей будет сложным.

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