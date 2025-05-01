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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Белый дом назвал соглашение с Украиной по ресурсам историческим событием

США Україна
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что новое соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам является важным шагом в развитии экономического партнерства между странами.

Об этом она сказала 1 мая во время утреннего брифинга для прессы, пишет The Guardian.

В Белом доме соглашение с Украиной назвали “историческим”

По ее словам, эта договоренность является “историческим” событием, которое начинает уникальное экономическое партнерство, направленное на восстановление и стабильный экономический рост Украины.

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Ливитт также заявила, что соглашение стало свидетельством того, что президент США Дональд Трамп является “главным мастером сделок”.

— Президент Дональд Трамп с самого начала четко заявил, что хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение показывает, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно прочного мира, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в основе соглашения заложены пять ключевых принципов, среди которых — равноправие.

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Источник: The Guardian
Белый дом, Дональд Трамп, США, Украина
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