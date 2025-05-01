Четверть граждан США считают американцев китайского происхождения угрозой — опрос

Каждый четвертый гражданин США считает американцев китайского происхождения угрозой для их общества. Около 40% считают, что американцы с азиатскими корнями более лояльны к своим странам происхождения, чем к США.

Что думают граждане США об американцах китайского происхождения

Как пишет Axios со ссылкой на опрос, около 63% американцев азиатского происхождения сообщают об ощущении опасности по крайней мере в одной повседневной среде, согласно индексу STAATUS (Социальное отслеживание американцев азиатского происхождения в США).

Такой же процент считает, что в определенной степени вероятно, что они станут жертвами дискриминации по признаку расы, этнической принадлежности или религии в течение следующих пяти лет. Для сравнения, 33% граждан США говорят то же самое.

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Американцы азиатского происхождения (40%) гораздо реже, чем другие (71%), полностью соглашаются с тем, что они принадлежат к США, и меньше всего чувствуют свою принадлежность к онлайн-пространствам или социальным сетям и своим районам.

Нынешний опрос свидетельствует, что рекордный процент (40%) граждан США считают, что американцы с азиатскими корнями более лояльны к своим странам происхождения, чем к США, по сравнению с 37% в прошлом году.

Это самый высокий показатель с момента запуска первого опроса STAATUS в 2021 году. Около 2/5 американцев поддерживают законодательство, запрещающее иностранным гражданам из определенных стран, включая Китай, покупать землю.

Менее половины (44%) граждан США решительно согласны, что принудительное содержание под стражей 120 тыс. человек японского происхождения во время Второй мировой войны было неправильным.

— Одним из самых тревожных результатов за последние пять лет стало удвоение восприятия американцев азиатского происхождения как более лояльных к своей стране происхождения, — рассказал генеральный директор Азиатско-американского фонда и соучредитель отчета STAATUS Норман Чен.

Опрос также показал, что 42% граждан США не могут вспомнить ни одного известного американца азиатского происхождения.

Актеры Джеки Чан (11%) и Брюс Ли (6%) были самыми популярными ответами в течение пяти лет подряд. За ними следуют бывшая вице-президент США Камала Харрис (4%) и актриса Люси Лью (3%).

Около 41% поддержали законопроект, который предусматривает преподавание истории американцев азиатского происхождения в школах.

Индекс STAATUS показал, что почти 80% американцев поддерживают конкретные инициативы, направленные на развитие азиатско-американских общин.

Этот опрос проводился с 22 января до 25 февраля компанией Savanta Research. Он основан на национально репрезентативной выборке вероятности из 4909 респондентов в возрасте от 16 лет, проживающих в США, проведенной через онлайн-панель.

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