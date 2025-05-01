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Юлия Захарченко, редактор ленты

Инвестиция в формирование архитектуры безопасности: МИД о соглашении Украины и США по ископаемым

Андрій Сибіга
Фото: МИД

Соглашение о создании Инвестиционного фонда реконструкции между Украиной и США знаменует собой начало нового раздела в стратегическом партнерстве между двумя государствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД о соглашении Украины и США по ископаемым

— Интенсивная работа над его текстом привела к сбалансированному и прочному соглашению, которое выгодно обеим странам. Оно обеспечит долгосрочное восстановление и процветание Украины, а также откроет новые инвестиционные возможности для США и американских компаний, — сказал Сибига.

Стоит отметить, что в соглашении конкретно упоминается процесс вступления Украины в Европейский Союз, обеспечивая беспрепятственное согласование с целью нашего государства, обратил внимание министр иностранных дел.

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По его словам, в нем также говорится о роли Украины в поддержании международного мира, поскольку соглашение касается не только бизнеса.

По мнению главы МИД, это инвестиция в долгосрочное присутствие американского стратегического бизнеса в Украине и формирование будущей архитектуры безопасности.

Недавно Украина и США подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. После этого выросла стоимость международных облигаций Украины.

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко рассказала о выгоде для Украины от соглашения о полезных ископаемых с США.

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Андрій Сибіга, Война в Украине, МЗС України, Украина-США
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