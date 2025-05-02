Команда Трампа предложила ему варианты давления на Россию — Bloomberg

Команда президента США Дональда Трампа подготовила несколько сценариев действий для усиления экономического давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Окончательного решения Трамп пока не принял, поскольку дипломатические усилия еще продолжаются, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждение санкций против России

Собеседники издания не раскрыли вероятные варианты действий, которые обсуждаются, но подчеркнули, что принятие окончательного решения остается за президентом.

Сейчас смотрят

Украина и союзники уже призвали США усилить давление на Москву — в частности, путем введения новых ограничений на экспорт энергоносителей и снижения доходов России от продажи нефти. Это должно заставить Кремль согласиться на прекращение огня на условиях, предложенных Трампом.

С февраля 2022 года США и Евросоюз уже ввели беспрецедентные санкции против России, однако это не остановило боевые действия.

Совет национальной безопасности США и Государственный департамент не предоставили комментарии. Также отказался комментировать этот вопрос представитель специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

Обсуждение дальнейших шагов осложняется недавним отстранением советника по нацбезопасности Майка Уолтца и назначением на временную должность госсекретаря Марко Рубио.

Выполнение Рубио обеих ролей может упростить координацию стратегии США, ведь позиция Белого дома по Украине ранее зависела от видения нескольких ключевых лиц, среди которых и Уиткофф, который считается более склонным к пророссийской позиции.

РФ отказывается прекратить войну

Москва пока отвергает требования США о постоянном прекращении огня. Путин продолжает настаивать на максималистских условиях, среди которых — признание контроля России над четырьмя украинскими регионами, которые РФ до сих пор не полностью оккупировала.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился предоставить США контроль над частью будущих доходов от ресурсов, чтобы сохранить поддержку Трампа, и поддержал идею безусловного перемирия минимум на 30 дней.

Дональд Трамп стремится положить конец войне и переформатировать экономические отношения между США и Россией. Ранее он угрожал ввести санкции против Москвы, если Путин не начнет серьезных мирных переговоров.

На прошлой неделе в соцсети Truth Social после встречи с Зеленским, он написал, что “нет никаких причин, почему Путин стреляет ракетами по гражданским объектам” и что это “заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет завершения войны”.

Трамп также намекнул, что может ударить по банковскому сектору России или ввести так называемые вторичные санкции.

“Разрушительные” санкции против России

На этой неделе сенатор-республиканец и союзник Трампа Линдси Грэм заявил, что у него уже есть поддержка 72 коллег для законопроекта, который предусматривает “разрушительные” санкции против России и пошлины на страны, покупающие ее нефть, газ и другие стратегические товары, в случае отказа Путина от серьезных переговоров о прекращении войны.

Проект этого законопроекта предусматривает, среди прочего, 500-процентную пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

В рамках предложений, которые США предоставили европейским союзникам в прошлом месяце, рассматривается возможность признания контроля России над Крымом — полуостровом, аннексированным в 2014 году.

Также предусмотрено замораживание конфликта вдоль существующих линий фронта, что фактически закрепит контроль России над частями четырех других украинских регионов.

Членство Украины в НАТО в рамках этого соглашения рассматриваться не будет, санкции против России постепенно снимут, а Украина получит гарантии безопасности для обеспечения соблюдения договоренностей.

Администрация Трампа также требует, чтобы Россия вернула Украине крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, захваченную РФ в начале войны. В случае реализации плана, объект перейдет под контроль США и будет обеспечивать энергоснабжение обеих сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе CBS Face The Nation отверг эту идею. Он заявил, что “не думает, что возможны какие-либо изменения”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.