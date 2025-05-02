Российские элиты обеспокоены подписанием соглашения по недрам и давят на Путина — СМИ

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере недр между Украиной и Соединенными Штатами вызвало значительное беспокойство среди представителей российской власти.

Элиты в Москве видят в этом шаге существенное сближение Киева с Вашингтоном, что потенциально лишает Россию преимущества в переговорах, пишет The Washington Post.

Публичное пренебрежение и растущее беспокойство

На этой неделе ряд российских чиновников резко отреагировали на новость о заключении соглашения. В частности, российский сенатор Алексей Пушков назвал документ “еще одним важным шагом к колонизации Украины”.

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Его позицию поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, который заявил, что подписание соглашения лишь углубляет зависимость Украины от США.

— Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию, — сказал он в комментарии для российских СМИ.

На Путина давит окружение

Несмотря на публичное пренебрежение, внутри политической среды России наблюдается растущее беспокойство.

Источники издания отмечают, что отдельные представители российских элит не исключают, что договоренность между Украиной и США в сфере недропользования может означать стратегическое углубление двусторонних связей.

Это, в свою очередь, усложнит для Кремля возможность договориться о прекращении войны на выгодных для себя условиях.

Один из российских чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что президент Путин чувствует внутреннее давление со стороны своих приближенных, чтобы хотя бы создать видимость готовности к компромиссу.

— Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет, — отметил собеседник.

Напомним, Украина и США подписали соглашение, которое предусматривает создание инвестиционного фонда в сфере недропользования. В этот фонд будут направлять 50% роялти, лицензионных отчислений и других платежей, связанных с проектами по добыче природных ресурсов на украинской территории.

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