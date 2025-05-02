Сокращение всего, кроме обороны: Трамп предложил Конгрессу свою версию бюджета

Президент США Дональд Трамп добивается масштабных сокращений финансирования по всему федеральному правительству, представив проект бюджета, в котором он просит Конгресс сократить общие расходы страны на программы, не связанные с обороной, более чем на $163 млрд.

Опубликованное в пятницу предложение вынуждает законодателей-республиканцев выкроить более 20% из федеральной казны, которую Трамп уже замораживал без их одобрения со дня инаугурации.

Амбициозный бюджет Трампа

Как пишет Politico, Конгресс не привык к сокращениям, близким к тем, что предлагает Трамп, что усиливает напряженность между Белым домом и республиканцами в Конгрессе, поскольку лидеры Республиканской партии работают над финансированием правительства до истечения срока закрытия 30 сентября.

Сейчас смотрят

Бюджет Трампа предусматривает резкое сокращение ключевых программ по охране окружающей среды, энергетике, образованию и иностранной помощи на финансовый год, который начнется в октябре, а также сокращение сотен миллионов долларов на гранты и другие проекты, которые Белый дом считает “расточительными”.

В некоторых случаях администрация призывает к ликвидации целых агентств.

В то же время Трамп просит Конгресс резко увеличить финансирование таких приоритетных областей, как охрана границ и оборона, а также безопасность воздушного и железнодорожного транспорта и деятельность правоохранительных органов.

План расходов на 2026 финансовый год, как его называет Politico — “тощий бюджет” президента — представляет собой список пожеланий администрации, который обычно рассматривается как символический и вряд ли будет выполнен в полном объеме, поскольку республиканцы в Конгрессе разрабатывают свои собственные законопроекты, чтобы обеспечить приток федеральных денег и предотвратить остановку работы правительства 1 октября.

Конгресс часто отвергает бюджетные идеи Белого дома в пользу собственного плана расходов, и главный ассигнователь Палаты представителей не взял на себя обязательство использовать общие суммы, предложенные Трампом, в качестве потолка для дюжины законопроектов о финансировании, которые республиканцы планируют провести через комитет к августу.

— Послушайте, мы поддерживаем администрацию в том, что она пытается сделать. Но при всем уважении к любому человеку, я думаю, что члены Палаты лучше понимают, что может пройти, а что нет, чем исполнительная власть, — сказал журналистам на этой неделе председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей, республиканец Том Коул.

Президент предлагает, Конгресс распоряжается

Тем не менее бюджет служит “дорожной картой” приоритетов Трампа в области расходов и политических целей, что приобретает все большее значение на фоне продолжающихся попыток президента отобрать власть над кошельком у законодателей на Капитолийском холме.

Старая поговорка о бюджетном голосовании на Капитолийском холме — “президент предлагает, Конгресс распоряжается” — в этом году не так уж и актуальна, пишет Politico. Это связано с тем, что Трамп отменяет и замораживает сотни миллиардов долларов без согласия Конгресса, что вызывает судебные иски по всей стране и 39 расследований наблюдательных органов о том, нарушает ли администрация Трампа закон, “оттягивая” на себя уже принятое Конгрессом финансирование.

В первые месяцы своего правления Трамп стремился быстро реорганизовать федеральное правительство и поручил Элону Маску и его Департаменту эффективности государственного управления сократить расходы, что вызвало массовые волнения. Эти шаги порой ставили Трампа в противоречие с ассигнованиями Конгресса от его собственной партии, создавая предпосылки для битвы за государственные расходы в ближайшие месяцы.

На этом фоне бюджетное предложение является самым мощным залпом Белого дома, направленным на сокращение федеральных дискреционных расходов на необоронные нужды до $557 млрд в 2026 финансовом году, что примерно на $163 млрд меньше нынешнего уровня.

Снижение расходов будет означать далеко идущие изменения во внутренних программах и иностранной помощи, включая отказ от финансирования инициатив Агентства по охране окружающей среды. В прошлом Белый дом назвал это сокращение “экологической справедливостью”.

В то же время происходит сокращение миллионов долларов грантов Министерства образования на поддержку учителей и развитие дошкольных учреждений, которые администрация обвинила в продвижении “критической расовой теории” и инициатив по разнообразию, справедливости и инклюзивности.

Белый дом также выступает за закрытие USAID и Института мира США — двух наиболее известных агентств, ставших мишенью для его правительства в последние месяцы.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб администрация намерена сократить миллионы долларов из таких учреждений общественного здравоохранения, как Национальные институты здоровья и Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также консолидировать несколько небольших медицинских учреждений — изменения соответствуют ранее просочившемуся бюджетному документу, в котором излагались планы масштабной реорганизации всего министерства.

Проект бюджета Трампа также предусматривает сокращение дискреционного финансирования Министерства жилищного строительства и городского развития более чем на 40%.

Министерство внутренних дел и Министерство труда также подвергнутся резкому сокращению бюджета — более чем на 30 % по сравнению с их нынешним уровнем.

Администрация Трампа также подробно описала предлагаемые глубокие сокращения десятков программ различных ведомств и агентств, от программ Госдепартамента, направленных на продвижение “мягкой силы” США за рубежом, до научных инициатив и ряда мероприятий по охране природы.

Сокращение NASA

Также предложенный Трампом бюджет на следующий год предусматривает масштабные сокращения многих программ NASA, включая план постепенного отказа от лунной ракеты производства компании Boeing Co, сокращения экипажей и операций на Международной космической станции и урезания научных инициатив.

Запрос Трампа на финансирование сократит бюджет NASA более чем на $6 млрд по сравнению с тем, что агентство получило на 2025 год.

Предлагаемый бюджет в размере $18,8 млрд включает в себя сокращения по всему портфелю НАСА, но наибольшие изменения коснутся научных программ агентства, финансирование которых сократится почти на $2,3 млрд.

В бюджетном плане Белый дом призывает NASA постепенно отказаться от “ужасно дорогой и затянувшейся” ракеты Space Launch System, построенной компанией Boeing, или SLS, и капсулы для экипажа Orion, построенной компанией Lockheed Martin Corp. Orion после всего трех полетов. Бюджет включает план по замене этих аппаратов “более экономичными коммерческими системами” для отправки людей на Луну.

— Это предложение включает в себя инвестиции для одновременного освоения Луны и Марса, при этом приоритет отдается важнейшим научным и технологическим исследованиям, — говорится в заявлении исполняющей обязанности администратора NASA Джанет Петро.

Влиятельные члены Конгресса, такие как сенатор от Техаса Тед Круз и конгрессмен Брайан Бабин, яростно защищают нынешнюю архитектуру возвращения на Луну, включая ракету SLS и капсулу Orion, что потенциально может привести к серьезной бюджетной битве за агентство.

Администрация также хочет отменить проект NASA Gateway — новую космическую станцию, разрабатываемую для жизни и работы астронавтов на Луне, и долгосрочный план NASA по доставке образцов марсианского грунта на Землю, известный как Mars Sample Return.

В 2024 году NASA заявило, что программа Mars Sample Return значительно превысила бюджет и отстает от графика, что побудило агентство искать альтернативные решения для этого проекта в коммерческой отрасли.

Сокращения были подробно описаны в так называемом “тощем бюджете”, который содержит основные бюджетные запросы Белого дома для агентств, а также общую информацию о том, как будут распределяться деньги.

Белый дом также предложил сократить количество экипажей, работающих на Международной космической станции, поскольку NASA готовится отправить орбитальную лабораторию на пенсию к 2030 году.

Это также совпадет со “значительным сокращением” полетов для отправки экипажей и грузов на космическую станцию, говорится в бюджете. Такое предложение сократит количество научных экспериментов, проводимых на МКС, а оставшиеся будут направлены на “усилия, критически важные для программ исследования Луны и Марса”.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования исследований Луны более чем на $7 млрд, а также новые инвестиции в размере 1 миллиарда долларов на исследования Марса.

Джаред Айзекман, кандидат Трампа на пост администратора НАСА, который ожидает утверждения, назвал предлагаемые сокращения на науку “неоптимальными” и заявил, что хочет, чтобы космическое агентство продолжало программу Artemis, одновременно осуществляя миссию на Марс.

Ожидается, что в конце мая Белый дом направит в Конгресс полностью проработанное бюджетное предложение, которое должно включать более подробное рассмотрение любых изменений в политике космического агентства, таких как отмена существующих программ или запуск новых. Цифры и ассигнования для NASA могут измениться, поскольку бюджетный процесс продолжает рассматриваться в Конгрессе.

Источник : Politico, Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.