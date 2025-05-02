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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Трамп меняет календарь праздников США: новые Дни победы в Первой и Второй мировой

статки Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая отныне является Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем победы в Первой. Об этом он написал на платформе Truth Social.

Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне

Хотя пока соответствующий указ не обнародован, формулировка в посте звучит как уже принятое решение.

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США

Фото: Дональд Трамп/Truth

— Я официально переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой мировой, — написал лидер Соединенных Штатов.

8 мая в Европе отмечают как годовщину капитуляции нацистской Германии. В США эта дата не является официальным праздником, а в странах бывшего СССР победу празднуют 9 мая. Трамп подчеркнул, что именно США сыграли ключевую роль в победе.

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— Многие наши союзники празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы достичь победы во Второй мировой, — акцентировал Дональд Трамп.

11 ноября в США традиционно отмечают День ветеранов. Сначала он был введен как День перемирия — в память о завершении Первой мировой войны в 1918 году, напоминает Barron’s. Трамп призывает изменить смысл этого дня на празднование победы.

— Мы выиграли обе войны, никто не приближался к нам по силе, храбрости или военной гениальности. Но мы никогда ничего не празднуем, потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы! — заявил президент США.

Вклад США в победу во Второй мировой войне

Во Второй мировой войне Соединенные Штаты входили в состав антигитлеровской коалиции вместе с Великобританией и Советским Союзом.

Это не первая инициатива Трампа изменить государственные названия или символику. Во втором сроке он уже вернул День Колумба вместо Дня коренных народов и предложил переименовать Мексиканский залив в залив Америки.

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