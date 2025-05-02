Европа возглавляет рейтинг свободы СМИ, Украина теряет позиции

Европа снова признана регионом с самым высоким уровнем свободы прессы в мире, согласно ежегодному рейтингу World Press Freedom Index. Украина по сравнению с прошлым годом потеряла одну позицию и оказалась на 62 месте.

Об этом пишет Politico.

Свободы слова в мире стало меньше

Хотя общий европейский показатель остается лучшим, Южная и Восточная Европа продолжают существенно отставать, а ситуация со свободой СМИ в мире в целом ухудшается.

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В ТОП-15 стран по уровню свободы прессы в этом году попали исключительно европейские государства. Лидером рейтинга стала Норвегия, которую сопровождают Эстония, Нидерланды, Швеция, Финляндия и Дания.

Норвегия традиционно возглавляет этот список благодаря сильным юридическим гарантиям и развитому медиарынку.

Впрочем, некоторые крупные страны ЕС показали отрицательную динамику. Франция опустилась на 25 место, Италия — на 49. Зато Великобритания немного улучшила свою позицию (20 место), а Польша поднялась сразу на более чем десяток ступеней — до 31 места.

Украина оказалась на 62 месте, в прошлом году она занимала 61.

У Греции — худший результат в ЕС

Худший результат среди стран Европейского Союза уже четвертый год подряд показала Греция, оказавшись на 89 месте. Основные причины такого низкого результата — шпионаж за журналистами со стороны спецслужб с помощью шпионского ПО Predator, вмешательство правительства, иски с целью запугивания, а также отсутствие надлежащей правовой защиты свободы СМИ.

Соседи Греции по Балканам также демонстрируют неутешительные результаты. Хорватия заняла 60 место, Босния и Герцеговина — 86, Сербия — 96, а Косово — 99. Все эти страны входят в число худших в Европе по состоянию свободы прессы.

В 2025 году средний балл по всем странам впервые с момента создания индекса в 2002 году опустился ниже 55 из 100 возможных.

Это означает, что в более чем половине стран, которые анализировала организация, условия для журналистской работы классифицируются как “сложные” или “очень серьезные”. Среди главных причин ухудшения ситуации RSF называет экономическую нестабильность и концентрацию медиасобственности.

На Ближнем Востоке организация зафиксировала многочисленные гибели журналистов во время военной операции Израиля в Газе. Худшими странами мира для журналистской деятельности были признаны Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея, где свобода прессы практически отсутствует.

США потеряли две позиции и оказались на 57 месте. Репортеры без границ заявили, что администрация президента Дональда Трампа вызывает “тревожное ухудшение” ситуации путем сокращения финансирования государственных СМИ и международной помощи.

Фото: Репортери без границ

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