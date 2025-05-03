Не только из-за скандала с Signal: WP узнало причину увольнения Уолтца

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца не только из-за добавления журналиста в групповой чат Signal, содержавший информацию об ударах по Йемену.

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на источники.

Причины увольнения Уолтца с должности советника президента по нацбезопасности

Издание пишет, что Уолтц был сторонником более жесткой внешней политики и чаще поддерживал применение силы, чем сам Трамп.

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Одной из последних капель стала ситуация, когда Уолтц случайно добавил журналиста в закрытый чат Signal, где обсуждались чувствительные вопросы. Хотя это не было прямым нарушением, инцидент вызвал беспокойство в Белом доме.

Также известно, что Уолтц давно имел конфликты с другими чиновниками, особенно из-за своей позиции по Ирану. Он соглашался с мнением премьера Израиля Биньямином Нетаньяху о необходимости военного удара. Это не понравилось Трампу, который больше склоняется к дипломатии.

— Это дошло до Трампа, и президент был этим недоволен, — сказал один из источников.

В субботу офис Нетаньяху подтвердил, что перед визитом к Трампу в Овальный кабинет состоялась встреча с Уолтцем, но отрицал, что между ними был тесный контакт.

Хотя представитель Уолтца не дал комментарий, на материал The Washington Post ответил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

— Президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, все двигались в одном направлении, поэтому у него были самые успешные первые 100 дней в истории, — заявил он.

Как отмечает издание, некоторые представители администрации считали, что Уолтц продвигал идею военного вмешательства и тесно сотрудничал с израильской стороной.

1 мая Трамп подтвердил увольнение Уолтца с должности советника по безопасности. Теперь он станет постоянным представителем США в ООН.

Президент выразил уверенность, что Волц продемонстрирует на новой должности ту же преданность и результативность.

Источник : The Washington Post

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