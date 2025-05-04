Трамп: Мы ближе к одной из сторон войны, но не скажу к какой

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News сделал очередное заявление по поводу войны в Украине, выразив неоднозначную позицию относительно поддержки сторон конфликта и своих представлений о мирном урегулировании.

Новое заявление Трампа о войне

По словам Трампа, он не хочет прямо говорить, какую из сторон конфликта США поддерживают больше.

– Я верю, мы ближе к одной стороне и, возможно, не так близки другой. Я бы не хотел говорить, к какой из них мы ближе, – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналиста о текущей ситуации между Украиной и Россией.

Он также отметил глубокий уровень вражды между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

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– Придет время, когда я скажу: “Окей, продолжайте быть глупыми”. Мы говорим об ужасной ненависти между этими двумя людьми (Путиным и Зеленским), – сказал Трамп.

На вопрос, приблизились ли США к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, Трамп ответил, что надеется, что да.

– Надеюсь, что да. Я действительно считаю, что мы ближе к одной стороне, и, возможно, не так близко к другой, но увидим. Я бы не хотел говорить, к какой из них ближе, но мы заключили соглашение для американского народа, которое было хорошим, – добавил президент США.

Напомним, команда президента США Дональда Трампа подготовила несколько сценариев действий по усилению экономического давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

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