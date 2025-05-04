В Чехии откроется школа для пилотов F-16 – Зеленский

Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили создание украино-чешской школы для пилотов F16.

Украино-чешская школа F16: что известно

— Сегодня мы с президентом Павелом и наши представители на уровне чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии авиационной коалиции — создание украино-чешской школы F16, — сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Петром Павелом.

Зеленский добавил, что по “причинам безопасности нет возможности открыть такую базу в Украине”, поскольку ежедневно продолжаются российские удары.

— Поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы открывались за пределами Украины, — пояснил президент.

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Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский приедет в Чехию в начале мая по приглашению чешского лидера Петра Павела.

Ожидалось, что Зеленский прибудет в Чехию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Кроме Павела украинский президент проведет встречу с премьером Чехии Петром Фиалой и главой МИД страны Яном Липавским.

Прошлый визит главы украинского государства в Чехию состоялся в июле 2023 года.

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