Больше всего с начала вторжения: потери РФ в 2024 году достигли более 45 тыс. – ВВС

В прошлом году Россия понесла наибольшие потери среди личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину — погибло не менее 45 287 военнослужащих.

Об этом сообщает российская служба BBC и Mediazona.

Этот показатель в несколько раз превышает потери 2022 года и даже 2023-го, когда шли бои за Бахмут.

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В отличие от первых двух лет войны, когда потери были вызваны интенсивными боями, в 2024 году они приобрели устойчивый характер — каждый месяц количество погибших росло.

На каждый захваченный Россией километр украинской территории приходилось 27 погибших солдат.

Данные были собраны из открытых источников — кладбищ, военных мемориалов и некрологов — и обработаны командой журналистов и волонтеров.

Сейчас идентифицированы имена 106 745 погибших. По оценкам аналитиков, это от 45% до 65% реального числа потерь, то есть от 164 223 до 237 211 человек.

В 2022 году Россия потеряла по меньшей мере 17 890 военных, в 2023 году — 37 633, а в 2024 году — более 45 тыс.

Значительный рост потерь приходится на период с сентября по ноябрь 2024 года, когда РФ продвигалась на Донбассе.

— Тактика заключалась в повторяющихся атаках рассредоточенными штурмовыми группами с использованием небольших пехотных огневых групп, что увеличивало общие потери по сравнению с выходом на территорию, — пояснил Майкл Кофман, военный аналитик США.

Стоимость этих наступлений — по меньшей мере 11 678 погибших только в осенний период.

При этом, по оценкам ISW, Россия за весь год захватила 4 168 кв. км украинской территории.

В качестве примера в исследовании упоминается гибель оккупантов из состава 36 мотострелковой бригады во время удара четырех ракет HIMARS по полигону вблизи Волновахи.

— Им приказали выстроиться для церемонии награждения. Погибло 65 военнослужащих, в том числе их командир полковник Мусаев, — говорится в расследовании.

Отдельное внимание исследователи обратили на регионы происхождения погибших. Например, Башкортостан понес наибольшие потери — 4 836 смертей. Большинство из них — жители сельской местности, часто без опыта службы.

Единовременная выплата за контракт в регионе в 34 раза превышает среднюю зарплату — 67 575 рублей (около 20 тыс. грн).

Исследователи отмечают, на самом деле потери могут быть гораздо больше. Часть тел до сих пор остаются на поле боя, также не учтены погибшие из состава вооруженных формирований так называемых ДНР и ЛНР.

Оценки некрологов и сообщений о пропавших позволяют предположить, что погибло дополнительно от 21 000 до 23 500 человек, что дает общее количество погибших от 185 000 до 260 700 военных.

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