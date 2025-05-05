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Писториус может остаться: СДПГ предложила кандидатов в новое правительство Германии

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

5 мая ожидается подписание коалиционного соглашения блока ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который победил на парламентских выборах в Германии, с Социал-демократической партией. Сегодня представители СДПГ предложили девять должностей в новом правительстве: вице-канцлера, шесть министров и двух уполномоченных.

Кандидаты СДПГ в новое правительство ФРГ

Социал-демократическая партия Германии на своей странице в Instagram объявила кандидатов в коалиционное правительство, которое будет сформировано вместе с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Среди предложенных кандидатов — трое мужчин и шесть женщин:

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  • вице-канцлер и министр финансов — сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль;
  • министр труда — бывшая председатель Бундестага Бербель Бас;
  • министр обороны — нынешний глава Минобороны Борис Писториус;
  • министр строительства — заместитель председателя парламентской группы СДПГ Верена Губерц;
  • министр юстиции — министр юстиции земли Рейнланд-Пфальц Штефани Губиг;
  • министр по вопросам окружающей среды – бывший уполномоченный правительства ФРГ по делам востока Германии Карстен Шнайдер;
  • министр по вопросам экономического сотрудничества и развития — экс-уполномоченная правительства по вопросам миграции и интеграции Рим Алабали-Радован;
  • правительственные уполномоченные по делам востока ФРГ и миграции — Элизабет Кайзер и Натали Павлик соответственно.

30 апреля СДПГ проголосовала за коалиционное соглашение с блоком ХДС/ХСС. Одобрение соглашения, которое, как ожидается, официально подпишут 5 мая, позволит лидеру консерваторов Фридриху Мерцу быть избранным на пост канцлера во вторник, 6 мая.

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