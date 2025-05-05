Писториус останется главой Минобороны Германии в новом правительстве

Действующий министр обороны Германии Борис Писториус продолжит исполнять свои обязанности после формирования нового правительства, которое будет включать представителей Христианско-демократического союза.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Борис Писториус — министр обороны ФРГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая формирует коалицию с партией Христианско-демократический союз (ХДС), в понедельник объявила состав своих министров. Согласно обнародованному списку, Борис Писториус останется на посту министра обороны.

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В конце марта лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль высказывал предположение, что его однопартиец Писториус может сохранить свою должность в новом кабинете под руководством Фридриха Мерца.

Писториус зарекомендовал себя как один из самых активных сторонников усиления обороноспособности Германии и военной помощи Украине в составе правительства Олафа Шольца.

Он также заявлял об открытости к идее участия немецкого военного контингента в Украине.

Борис Писториус длительное время удерживает статус самого популярного политика в правительстве Шольца.

Напомним, 30 апреля Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с блоком ХДС/ХСС.

Это решение позволяет лидеру консерваторов Фридриху Мерцу быть избранным на пост федерального канцлера во вторник, 6 мая.

Ранее Борис Писториус призвал Украину отвергнуть мирное предложение Дональда Трампа, назвав его по сути капитуляцией. По его словам, Украина могла бы получить такие условия в начале ивйны, если бы согласилась на сдачу позиций.

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