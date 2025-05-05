Трамп и тюрьма Алькатрас: зачем президенту США возрождать “остров наказания”

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Федеральному бюро тюрем восстановить и расширить знаменитую тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско для содержания “самых опасных преступников страны”. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Факты ICTV узнавали у политолога Владимира Фесенко, почему закрыли Алькатрас и могут ли повторно открыть тюрьму.

Тюрьма Алькатрас: почему закрыли

Алькатрас — бывшая федеральная тюрьма, известная своей надежностью и суровыми условиями, в которой в свое время удерживали таких гангстеров, как Аль Капоне. Она расположена на острове Алькатрас, примерно в 2 километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния.

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Она действовала с 1934 до 1963 года и считалась одной из самых надежных тюрем в Соединенных Штатах. Ее закрыли в 1963 году из-за слишком высокой стоимости содержания.

Из-за изолированного расположения все запасы (еда, вода, топливо) приходилось доставлять лодками, что было очень дорого. Алькатрас считается одной из самых дорогих федеральных тюрем США.

Более того, морская вода и влажный климат сильно повредили конструкции. Ремонт требовал больших средств. Кроме того были построены новые более современные тюрьмы, например, в Мэрионе (Иллинойс), которые были дешевле в обслуживании.

По приблизительным подсчетам, только на ремонт и реставрацию нужно было потратить от $3 до $5 млн, чтобы тюрьма могла продолжать работать. И это без учета ежедневных расходов на содержание — эксплуатация Алькатраса обходилась почти втрое дороже, чем других федеральных тюрем.

Несмотря на несколько попыток побегов, официально никто из заключенных не сбежал — пятеро до сих пор считаются пропавшими без вести. Сегодня остров функционирует как туристический объект. Сейчас это музей под управлением Службы национальных парков США.

Зачем Трамп приказал открыть тюрьму Алькатрас: мнение политолога

Политолог Владимир Фесенко считает, что это заявление Дональда Трампа следует расценивать как попытку создать информационный повод.

— По моему мнению, это очередной трюк, основная цель которого — вызвать внимание и стать информационным поводом. Будет ли эта тюрьма открыта — большой вопрос, — отмечает политолог.

По словам политолога, обеспечение этой тюрьмы очень дорогое, так как она расположена посреди моря, и все припасы, а также персонал приходилось доставлять в тюрьму на лодках или паромах.

Основная цель Трампа — показать, что он будет серьезно бороться с преступностью, особенно с тяжелыми преступлениями. Одним из символов наказания таких преступников, совершивших серийные убийства или какие-то другие серьезные преступления, является тюрьма Алькатрас. Эта тюрьма воспринимается как кинематографический мем, ведь было снято очень много фильмов, и весь мир о ней знает. Именно поэтому Трамп о ней и вспоминает.

Политолог считает, что когда правительство все посчитает, в частности расходы, связанные с финансированием и содержанием этой тюрьмы, то получится очень большая сумма. Эксперт отметил, что сейчас в США сокращают бюджет, в частности тот, который касается ЦРУ, НАСА. Поэтому вряд ли выделять огромную кучу денег на восстановление тюрьмы — это хорошая идея.

— По моему мнению, значительно дешевле сделать более жесткими уже действующие тюрьмы, чем открывать Алькатрас. Я не думаю, что это заявление имеет большой политический смысл, это очередной риторический трюк Трампа, который должен стать информационным поводом и привлечь к себе внимание, — подытожил эксперт.

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