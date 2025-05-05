Трамп впервые признал, что Путин хочет захватить всю Украину

Российская Федерация стремится захватить всю территорию Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп о планах России на Украину

В интервью NBC News корреспондент спросил у Трампа, на какие уступки должна пойти Россия, если от Украины требуют отказаться от временно оккупированных территорий. В ответ президент США заявил, что России придется отказаться от всей Украины.

— России не нужен тот кусок, который у них есть сейчас. Россия хочет всю Украину. Если бы я не вмешался, они сейчас сражались бы за всю территорию Украины, — утверждает Трамп.

Президент США рассказал, что лидеры стран Европейского Союза много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину из-за того, что якобы на их звонки он не отвечал.

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По мнению Трампа, амбиции Путина в значительной степени удалось остановить, поскольку российский диктатор якобы не имел дела ни с кем в Европе.

Президент США снова раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, назвав его виновником начала полномасштабной войны.

Трамп о заявлении США о возможном выходе из переговоров

В то же время Дональд Трамп отметил, что сейчас не готов дать четкого ответа, при каких условиях США могут выйти из переговорного процесса между Россией и Украиной.

По словам американского президента, иногда он близок к такому шагу. Но после этого происходят положительные вещи, отметил Трамп, которые снова заставляют поверить в успех переговоров.

Президент США подчеркнул, что хочет, чтобы Россия и Украина согласились на мирное соглашение.

— Мы думаем, что достаточно близки к этому. Мы собираемся спасти много людей от гибели. Мы также собираемся сэкономить много денег, — ответил Трамп.

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