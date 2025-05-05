ВСУ ударили по пункту управления дронами на Курщине: уничтожено 20 оккупантов

Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту вражеских подразделений беспилотников в районе населенного пункта Теткино, что в Курской области России.

Ликвидировано 20 оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ поразили пункт управления войск РФ в Курской области

На этом объекте находились экипажи, которые руководили разведывательными и ударными дронами противника.

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— В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику, — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что пилоты Воздушных Сил вместе с другими силами обороны Украины системно уменьшают потенциал агрессора к ведению наступательной войны.

Напомним, в апреле украинские силы также нанесли удар по вражескому объекту неподалеку Теткино, с которого российская армия запускала дроны-камикадзе по украинской территории.

Оккупанты использовали этот пункт для подготовки, снаряжения и запуска ударных, разведывательных и FPV-дронов. Удар Воздушных Сил тогда привел к уничтожению до 20 операторов беспилотников.

Поселок Теткино расположен в Глушковском районе Курской области РФ.

Государственная граница России с Украиной (Сумская область) проходит непосредственно по окраине этого населенного пункта, частично вдоль реки Сейм.

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