Ходжес о “затишье” Путина: Никто не верит, что РФ будет придерживаться прекращения огня

Бывший командующий армии США Бен Ходжес прокомментировал трехдневное прекращение огня, которое объявил российский диктатор Владимир Путин ко Дню победы. По его словам, никто не верит, что Россия будет придерживаться этого перемирия.

Об этом он сказал интервью TVP World.

Экс-командующий армии США прокомментировал трехдневное прекращение огня РФ

Ходжес объяснил, что Россия хочет затишья только для того, чтобы защитить свою Красную площадь во время парада ко Дню победы 9 мая.

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Он напомнил, как в Украине отреагировали на это предложение: Почему только три дня? Почему не тридцать?

— Никто не верит, что Россия будет придерживаться любого прекращения огня, — сказал экс-командующий армии США.

Ходжес также отметил, что украинцы действуют мудро еще с первого дня войны. И, по его мнению, украинцы хорошо понимают, что делать в эти дни — наносить удары, или, возможно, дождаться другого момента.

Напомним, российский диктатор объявил о так называемом перемирие в войне против Украины 28 апреля. По его словам, оно будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Путин заявил, что объявил трехдневное прекращение боевых действий якобы по гуманитарным соображениям.

Источник: Ben Hodges

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