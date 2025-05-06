Путин хочет не мира, а Украину: Майк Пенс раскритиковал политику Белого дома

Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет мира — ему нужна вся Украина.

Об этом интервью Кейтлин Коллинз из CNN заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

“Путин не хочет мира, он хочет Украину”

Так, Майк Пенс не поддерживает веру Трампа в слова Путина, что тот якобы хочет мира с Украиной.

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— Если последние три года нас чему-то и научили, так это тому, что Владимир Путин не хочет мира, он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца придерживаемся соглашения о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а Россия продолжает медлить и давать отговорки, подтверждает этот тезис (что не хочет мира), — сказал Пенс.

Бывший вице-президент США считает, что Путин понимает только силу. Именно поэтому Соединенные Штаты должны и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь.

— Если Соединенные Штаты собираются продолжать лидировать в свободном мире, то должны предоставлять Украине военную поддержку, необходимую для отражения российского вторжения и достижения справедливого и прочного мира, — сказал Майк Пенс.

По его словам, колебания в поддержке Украины, которые администрация Белого дома демонстрировала в течение последних нескольких месяцев, лишь подбодрили Россию.

Путин будет угрожать Европе

Майк Пенс считает, если Путин добьется успеха в Украине, то Россия вторгнется в страну-члена НАТО.

— Это касается не только Украины. Я действительно верю, что если Владимир Путин захватит Украину, то это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу, где наши мужчины и женщины в униформе будут вынуждены сражаться с ним… Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана, что если вы готовы бороться с нашими врагами на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не пришлось бороться с ними, — сказал Пенс.

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на полной оккупации временно захваченных территорий Украины и рассматривает это как часть любого соглашения о прекращении войны.

Источник : CNN

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