РФ увеличивает количество агентов в странах ЄС и НАТО: в ЦПД назвали цель

Служба внешней разведки РФ получила задание от Кремля наращивать количество агентов влияния в соседних с Украиной государствах.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В ЦПД раскрыли политику Кремля в ближайшие годы

По его словам, цель России — политическое влияние на блокирование необходимой Украине логистики.

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— Соответственно, Россия усилит вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО. Это прямая государственная политика РФ в ближайшие годы, — добавил Коваленко.

И добавил, что Кремль также планирует вмешиваться в политические процессы в Молдове.

Накануне в ЦПД сообщили, что Россия планирует к так называемому Дню победы 9 мая провести информационно-пропагандистскую кампанию в десяти странах, среди которых Индия, Китай, ЮАР, Танзания и другие.

В крупных городах этих стран планируется установка баннеров, на которых будут изображены местные ветераны, воевавшие вместе с советскими солдатами, с сообщениями благодарности за общую победу.

Такие мероприятия являются частью стратегии России по распространению своих пропагандистских идей за рубежом.

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