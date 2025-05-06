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Трамп анонсировал “очень важное объявление” перед поездкой на Ближний Восток

Трамп анонсировал важное объявление перед поездкой на Ближний Восток
Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что перед визитом в страны Ближнего Востока сделает “очень важное” объявление.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме во вторник, 6 мая.

Трамп анонсировал “очень важное” объявление

В Белом доме Дональд Трамп встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Лидеры государств также пообщались с прессой, а Трамп напомнил о своем визите на Ближний Восток.

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В рамках поездки президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Визит Трампа начнется в понедельник, 12 мая. До тех пор он сделает “очень, очень большое объявление”.

— Настолько большое, насколько это возможно, и я скажу вам, о чем идет речь, но оно очень позитивное… И это объявление мы сделаем или в четверг, или в пятницу перед тем, как мы поедем в понедельник. Но это будет одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет, — сказал Трамп.

По его словам, это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за много лет “на определенную тему — очень важную тему”.

Каких-то других подробностей относительно этого заявления Трамп не раскрыл, как и то, какой темы оно касается.

Визит Трампа на Ближний Восток

13-16 мая президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую Трамп должен был посетить после инаугурации. Но из-за смерти Папы Франциска свой первый международный визит он совершил в Италию.

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